AirPods新功能　一搖一點即時交互　頭部跟蹤帶來更強沉浸式體驗

正今年的 WWDC 2024 上，蘋果宣佈了即將推出的 AirPods 和 AirPods Pro 三個新功能。其中包括與 Siri 互動的新方式、新的語音隔離功能以及用於遊戲的個性化空間音頻！



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一、點頭「Yes」搖頭「No」

用戶只需通過點頭表示「是」或者輕輕搖頭表示「否」，即可響應 Siri 交互。（apple）

對於 AirPods Pro（第二代），蘋果正在添加一項新功能，用戶只需通過點頭表示「是」或者輕輕搖頭表示「否」，即可響應 Siri 交互。

在我看來，AirPods Pro這項新功能在擁擠或安靜的環境中尤其有用，因為用戶可能不想大聲說話。藉助 H2 晶片上的學習功能，Siri Interactions 將允許用戶接聽或掛斷電話、訊息回覆、管理通知等功能。所有這些都無需用戶開口說話。

二、語音隔離功能

語音隔離功能（apple）

AirPods Pro（第二代）還配備了新的語音隔離功能，可以隔離並增強語音質量，同時可消除明顯的背景噪音（例如通話者周圍的風聲、嘈雜的環境噪音等）。

為了在任何環境條件下都能提供最佳通話質量，AirPods Pro 推出了語音隔離功能。機器學習將在 AirPods Pro 和配對的 iPhone、iPad 或 Mac 中的 H2 晶片上運行。此功能將會大幅提升 AirPods Pro 的語音通話質量，這對於經常佩戴耳機打電話或者開電話會議的用戶來說尤為重要。

三、用於遊戲的個性化空間音頻

個性化空間音頻功能（apple）

最後，蘋果正在擴展個性化空間音頻功能，將為遊戲提供動態頭部跟蹤功能。此功能適用於 AirPods 3、AirPods Pro （第二代）和 AirPods Max。為用戶提供他們喜愛的沉浸式音頻體驗，無論是聽音樂、看電影還是打遊戲。

此外，佩戴並使用 AirPods Pro 時，遊戲玩家將會獲得最佳的無線音頻延遲。AirPods Pro 用戶在與隊友和其他玩家聊天時還可以享受更好的語音通話質量。

在我看來，相比於聽歌和看電影，支持動態頭部跟蹤的遊戲體驗更能為用戶帶來沉浸式的效果，我也非常期待能儘早體驗到這項功能。

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