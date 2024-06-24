Tesla有難？電動車車主食回頭草 重投燃油車懷抱 3大原因影響體驗｜Tesla等電動車曾帶起一般熱潮，不少人都認為未來會有更多人以電動車取代燃油車，不過近日在美國有調查指出，有近過半的電動車車主都在考慮換回燃油車，其中有三大原因影響駕駛電動車的體驗，即睇詳情！



電動車車主食回頭草？

過去有不少人都認為隨著電動車面世，會越來越少人使用燃油車。不過近日有外媒引述麥肯錫最新調查，全球有高達29%的電動車車主都表示可能換回駕駛燃油車。其中美國的比率更高達46%，即接近過半的電動車車主都考慮食「回頭草」。

3大原因影響體驗

之所以會讓一眾電動車車主「轉駄」想換回電動車，原因有三：擁有成本太高、充電設施不完善及令長途旅行受到限制的。不過為此其實不少汽車企業都著手努解決相關問題。例如Tesla在初代Model S上市時著手於美國建立龐大的快速充電網絡，故此麥肯錫這個調查亦引來質疑。而且有電動車粉絲提出與調查截然不同的答案。有電動車車主在X上留言指不會再使用汽油車，並表示十分愛惜自己的I.D4電動車。

麥肯錫最新調查，全球有高達29%的電動車車主都表示可能換回駕駛燃油車。

這個調查一出，讓人不禁想起TOYOTA汽車會長豐田章男，他曾公開表態反對全力發展電動車，並指電動車是「低級產品」，無論電動車有多大進步也好，最高只能達到全球3成的市佔率。其餘7成將由混能車及燃油車等其他類型得汽車佔有。（可是Toyota現時亦同時著力研發電動車，如bZ4X等車款，是否會自打咀巴呢？）