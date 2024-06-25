「覺唔覺買細機嘅人都係好孤寒？」有連登討論區網民認為，對自己雙眼好一點，手機起碼要買6.7吋屏幕或更大，認為香港女性用家一方面要炫耀要選擇買iPhone 15，但卻「唔捨比貴少少」不選6.7吋大屏幕的iPhone 15 Plus 或iPhone 15 Pro Max，真係得淡笑。



指買細芒手機好孤寒的樓主「00後腋下收集者」表示理解選細芒的用家心理：「都明嘅衝上一萬已經另一心理關口」但為了節省幾千元，搞到要用細屏幕睇戲睇劇，覺得「唔上唔落就住就住咁做乜啫、睇個A片打個J都辛苦啦」「見到00後要就住就住用拼音打廣東話真係好辛苦」

連登討論區網民「覺唔覺買細機嘅人都係好孤寒？」

網民認為用細芒睇戲「唔上唔落就住就住咁做乜啫、睇個A片打個J都辛苦啦」

咁貴買部iPhone就為了對鏡自拍曬命

網民笑樓主係廢老「老花用大機就唔好攞出來講」

此文一出，網民認為又是有人出假膠潮文搏人鬧，「細芒反駁隊」即時狠插「要用大機嚟曬命自己有錢真係好可悲」、「攞部電話去衡量人個性」、「樓主好似廢佬，別人用咩機都要評論一番啫啫聲」、「樓主老花用大機就唔好攞出來講」又表示貴過、芒大過iPhone的android機款眾多「iphone 洗得幾多錢, 最多咪萬幾蚊, 係你先睇得咁重」

網民笑樓主係廢老「老花用大機就唔好攞出來講」

Pro Max太重手感差，有人懷念細芒iPhone mini

而且支持細機的人真是比想像中多，且各有原因：「純粹個size好用同可以單手控制」「單手可以控制晒成部機好爽」「大芒機咁重、你用埋佢囉」「我手細用細機有咩問題? pro max咁大部攞唔到呀嘛」「放褲袋都舒服啲」而雖然這解釋有點色色的，但也形容得不錯「細路仔先鍾意大、一手渣晒既手感係成年人先明」又有人認為以前iPhone 大機5.8吋最就手，現在有點太大、重量又不平均，用起來手感差了，更有人表示而家細機都講緊6.3吋，好懷念已停產的 5.4 吋細機13 mini。

有人表示而家細機都講緊6.3吋，好懷念已停產的 5.4 吋細機13 mini。（hk01圖片／圖為12 mini）

不過都有網民同意用細芒睇戲係好傷眼「想對眼好根本唔應該用手機煲劇」而且居限在手機屏幕尺寸想法太渺小：「要大芒，帶部macbook或ipad咪得囉，尋日去茶餐廳見人棟部平板出黎，自己一路食一路睇輕鬆自在」

要大芒，帶部macbook或ipad咪得囉（hk01圖片）

來源：連登討論區