chiikawa 九龍塘限定店／粉紅主題快閃香港首展直擊｜數百fans排隊等見吉伊卡哇小八兔兔｜之前IG、小紅書狂推一條深圳商場 chiikawa出沒注意、千千萬萬少女尖叫紅過韓星的短片，如今三位小可愛主角：吉伊卡哇chiikawa ／小八 Hachiware／兔兔Usagi 已來到香港，為MINISO聯乘粉紅主題限定店爭取人氣！入鋪除了想搶精選產品、Pop Up Store限定品，買夠錢仲可以換限量精品，更有機會與三位小可愛角色合照！記者在開幕日到場直擊，最少500人排隊，超旺場！



chiikawa 粉紅主題限定店位於九龍塘又一城LG的中庭位，店頂有一隻巨型的chiikawa，整個店都是粉紅色裝修，牆上印有好多公仔圖案，而且店內有天花照射下來的太陽光，排隊入場拎住各種精品公仔、影相打卡一流。

chiikawa MINISO 九龍塘限定店直擊 (鍾世傑 攝)

今次記者仲同香港地下idol桃瀬 あや （＠aya.momose）一齊去玩，拍片《嗚嘩嘩嗚嘩》短片，入面好多搞笑位，仲有吉伊卡哇、小八、兔兔客串！

chiikawa MINISO 九龍塘限定店直擊 (鍾世傑 攝)

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chiikawa 九龍塘限定店｜快閃限定品

chiikawa 九龍塘限定店有十幾款快閃限定品，將來不會在MINISO一般店發售。記者自己覺得文具、小物類比較吸引，Model Aya也選了毛毛公仔背包＄159和99蚊的化妝袋。而記者自己就買了3隻記者69蚊毛毛睡衣掛件，公仔的樣子算做得幾精細，而且這個價在淘寶連日本款的翻版也買不到。

chiikawa 九龍塘限定店｜快閃限定品

chiikawa 九龍塘限定店快閃限定品中，Model Aya選了毛毛公仔背包＄159 (鍾世傑 攝)

記者就推薦這套69蚊隻的毛毛睡衣掛件。（鍾世傑 攝）

chiikawa 九龍塘限定店直擊｜人偶合影見面會詳情

CHiiKAWA人偶合影活動只得6月24日（本文上架時已完畢）25日及26日三天舉行，25／26日每天3場，每場只限40人。參加要求：在活動當日於Pop Up Store購物，單張單據滿$499（消費憑證僅當天有效），即送1個chikawa購物袋一個（3色／隨機不可揀款，數量有限，先到先得，贈完即止），以及有機會得到「人偶合影見面會」兑換證1張，即可以跟三位小可愛的人偶合照。

chiikawa MINISO 九龍塘限定店直擊 (鍾世傑 攝)

chiikawa MINISO 九龍塘限定店直擊 (鍾世傑 攝)

兑換時間 Redemption time（6月25／6月26）

12:00pm場次人偶活動：請顧客在11:00am -12:00pm進行兌換

2:00pm場次人偶活動：請顧客在1:00pm -2:00pm進行兌換

4:00pm場次人偶活動：請顧客在3:00pm - 4:00pm進行兌換

* 每場次40人，先到先得,兑完即止

* 消費憑證僅當天有效

*40 places per session, first come first serve

在活動當日於Pop Up Store購物，單張單據滿$499，即送1個chikawa購物袋一個（數量有限，先到先得）

《chiikawa x MINISO主題快閃香港首展》詳情

開放首日：2024年6月24日

開放時間：下午3時 至10時

開放日期：2024年6月25日至2024年 7月11日

開放時間：上午9時至下午10時

地址：九龍塘達之路80號又一城LG2層

查詢：https://www.instagram.com/miniso_hk/