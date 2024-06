chiikawa 九龍塘限定店/粉紅主題快閃香港首展直擊|數百fans排隊等見吉伊卡哇小八兔兔|之前IG、小紅書狂推一條深圳商場 chiikawa出沒注意、千千萬萬少女尖叫紅過韓星的短片,如今三位小可愛主角:吉伊卡哇chiikawa /小八 Hachiware/兔兔Usagi 已來到香港,為MINISO聯乘粉紅主題限定店爭取人氣!入鋪除了想搶精選產品、Pop Up Store限定品,買夠錢仲可以換限量精品,更有機會與三位小可愛角色合照!記者在開幕日到場直擊,最少500人排隊,超旺場!



chiikawa 粉紅主題限定店位於九龍塘又一城LG的中庭位,店頂有一隻巨型的chiikawa,整個店都是粉紅色裝修,牆上印有好多公仔圖案,而且店內有天花照射下來的太陽光,排隊入場拎住各種精品公仔、影相打卡一流。

chiikawa MINISO 九龍塘限定店直擊 (鍾世傑 攝)

今次記者仲同香港地下idol桃瀬 あや (@aya.momose)一齊去玩,拍片《嗚嘩嘩嗚嘩》短片,入面好多搞笑位,仲有吉伊卡哇、小八、兔兔客串!

chiikawa MINISO 九龍塘限定店直擊 (鍾世傑 攝)

+ 26

chiikawa 九龍塘限定店|快閃限定品

chiikawa 九龍塘限定店有十幾款快閃限定品,將來不會在MINISO一般店發售。記者自己覺得文具、小物類比較吸引,Model Aya也選了毛毛公仔背包$159和99蚊的化妝袋。而記者自己就買了3隻記者69蚊毛毛睡衣掛件,公仔的樣子算做得幾精細,而且這個價在淘寶連日本款的翻版也買不到。

chiikawa 九龍塘限定店|快閃限定品

chiikawa 九龍塘限定店快閃限定品中,Model Aya選了毛毛公仔背包$159 (鍾世傑 攝)

記者就推薦這套69蚊隻的毛毛睡衣掛件。(鍾世傑 攝)

chiikawa 九龍塘限定店直擊|人偶合影見面會詳情

CHiiKAWA人偶合影活動只得6月24日(本文上架時已完畢)25日及26日三天舉行,25/26日每天3場,每場只限40人。參加要求:在活動當日於Pop Up Store購物,單張單據滿$499(消費憑證僅當天有效),即送1個chikawa購物袋一個(3色/隨機不可揀款,數量有限,先到先得,贈完即止),以及有機會得到「人偶合影見面會」兑換證1張,即可以跟三位小可愛的人偶合照。

chiikawa MINISO 九龍塘限定店直擊 (鍾世傑 攝)

chiikawa MINISO 九龍塘限定店直擊 (鍾世傑 攝)

兑換時間 Redemption time(6月25/6月26)

12:00pm場次人偶活動:請顧客在11:00am -12:00pm進行兌換

2:00pm場次人偶活動:請顧客在1:00pm -2:00pm進行兌換

4:00pm場次人偶活動:請顧客在3:00pm - 4:00pm進行兌換

* 每場次40人,先到先得,兑完即止

* 消費憑證僅當天有效

*40 places per session, first come first serve

在活動當日於Pop Up Store購物,單張單據滿$499,即送1個chikawa購物袋一個(數量有限,先到先得)

《chiikawa x MINISO主題快閃香港首展》詳情

開放首日:2024年6月24日

開放時間:下午3時 至10時

開放日期:2024年6月25日至2024年 7月11日

開放時間:上午9時至下午10時

地址:九龍塘達之路80號又一城LG2層

查詢:https://www.instagram.com/miniso_hk/