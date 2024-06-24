【防騙必讀】6種新型網購騙術大揭秘！「為食小樂」差點失iPhone 15 Pro Max｜市民在網上購物／放售物品千萬要提防騙子，一位IG網紅，近日拍片踢爆二手買賣平台「Carousell」網上購物騙案的6種掩眼法。即睇新型犯案手法，並廣傳出去、以免再有人中招。



6種掩眼法令受害人幾乎上當

IG有2萬粉絲的 Foddie「為食小樂」分享一條「旋拍賣iPhone 遇上騙徒」的警世片。他早前在Carousell1萬2000元放售iPhone 15 Pro Max 1TB版手機，竟遇到近年香港網拍常見的「空頭支票黨」。所謂「空頭支票黨」，專門針對在網上放售貴價二手物品的市民，當受害人收到假的收款資訊並交出貨品後，不出一天就會發現出事。

（圖片來源：為食小樂IG ＠foodie_siulok）

記者睇片後發現今次騙徒作案手法變得更高明，當中有6個「掩眼法」搏取「為食小樂」的信任，可見手法愈來愈高明，馬上來逐點看破：

1：旋拍戶口紀錄良好｜騙徒不講價又爽快，而且Carousell戶口使用了長達6年、且有良好的評價，令為食小樂對其產生信任。



1：旋拍戶口紀錄良好｜騙徒不講價又爽快，而且Carousell戶口使用了長達6年、且有良好的評價，令為食小樂對其產生信任。（圖片來源：為食小樂IG ＠foodie_siulok）

2：提供電話號碼及WhatsApp｜交換WhatsApp號碼、爽快地約好交收日子。



2：提供電話號碼及WhatsApp｜交換WhatsApp號碼、爽快地約好交收日子。（圖片來源：為食小樂IG ＠foodie_siulok）

3：以斯文女聲語音留言扮人畜無害｜到交收當日忽然表示轉數快因剛剛網上購物用盡了轉帳額度，提議改用銀行轉數，事主自然有些微猶豫，此時騙子就刻意用敦厚斯文女性聲線語音留言，令為食小樂真的相信對方是「人畜無害」的「真買家」。



3：以斯文女聲語音留言扮人畜無害｜（圖片來源：為食小樂IG ＠foodie_siulok）

4：特別Call車到事主樓下交收｜表示有要事無法面交，但專誠call了LaLaMove客貨車去事主樓下交收。為食小樂覺得Call車要錢，相信對方有誠意真心想交易。



4：特別Call車到事主樓下交收（圖片來源：為食小樂IG ＠foodie_siulok）

5：手機收到銀行短訊過數通知｜為食小樂手機收到銀行短訊過數通知…



5：手機收到銀行短訊過數通知（圖片來源：為食小樂IG ＠foodie_siulok）

6：銀行理財App看到收款｜他甚麼打開了銀行理財App，又確實顥示出有一筆$12,000的入數款額。已準備將手機交到LaLa Move車手。



6：銀行理財App看到收款（圖片來源：為食小樂IG ＠foodie_siulok）

提防騙子：平時多留意時事、行動前三思

圖片來源：為食小樂IG ＠foodie_siulok

正當為食小樂滿以為收到錢，準備交出手機給LaLa Move車手時，他忽然靈光一閃，想起在3月時看過hk01一篇報導： 17歲仔Carousell買貴貨 出空頭支票、扮銀行發短訊 涉行騙被捕 新聞提及警方拘捕了一批「Carousell」騙子，他們專利用「空頭支票」加上假過數通知騙取賣家的信任，只要你打開銀行app，會發現：

1：銀行理財App上顯示的12,000款額，前面有一段奇怪的英文字串「CQM DEP」，意思即是「Quick Chepue Deposit Machine」（入票機入支票過數）。其實只是騙子在入票機入了一張空頭支票到你戶口，當你以為收到款項並交出物品，過兩日就會發現被彈票，金額歸零。



2：細心看看手機收到銀行短訊過數通知，會發現是用太空卡假扮銀河SMS格式。



3：所謂Call車交收有誠意，原來都是假的。因為車手必須要成功收到貨才能夠收取call車費。換言話說騙子是零成本，還浪費呃了司機大佬的工資和油錢。



騙徒事敗後不再扮女人，更惡言相估

為食小樂避過一劫後，以WhatsApp鬧爆對方，騙子也不裝了，換了一把兇惡的男人聲留言說：為食小樂聽完一肚火，除了咒騙子會有報應，亦拍了短片希望更多人了解騙徒手法，少一個人中伏，真的有心。

你咪報警囉！你咪錄我音囉！我驚你呀？我好有經驗架，睇下你點拉到我？你今次聰明走得甩，但大把傻仔畀我玩緊呀！ 涉案空頭支票黨

圖片來源：為食小樂IG ＠foodie_siulok

圖片來源：為食小樂IG

警方呼籲：提高警覺免墮入騙徒陷阱

警方呼籲市民在網上購物時提高警覺，交收貨物前，應再三核實是否已收到款項，並提醒甚至有騙子會有P圖方法製作假的入數紙。賣家應該在確實收到該筆貨款後，才把貨品交給買家，以免墮入騙徒陷阱。如懷疑受騙，請致電「防騙易」熱線18222查詢。

警方亦警告互聯網世界並不是無法可依，大部分針對現實世界用來防止罪行的法例，均適用於互聯網世界；任何人如觸犯香港法例第210章《盜竊罪條例》第17條「以欺騙手段取得財產」罪，最高刑罰為監禁10年。