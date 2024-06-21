DENON PerL Pro 藍牙耳機開箱｜白色版登場｜ Masimo AAT一鍵聽力測試開啟專屬音樂世界｜百多年歷史日本音響名牌Denon，被美國醫療科技公司Masimo 收購後，推出的新一代藍牙耳機會產生甚麼化學作用？Denon PerL Pro巧妙地將昂貴難懂的聽力科技，化身為親民易玩的手機app，戴上耳機、拿著手機做一次「Masimo AAT」自適應聲學聽力測試，即能分析你的內耳結構及聽力特點，一click調音、聽出耳油。



以為好大塊、其實好好戴

一些品牌刻意將耳機做到「有咁細粒得咁細粒」，其實不過是將無數零件垂直堆疊，戴上後耳機根本就成支鐵塔打橫插在耳道，完全不舒服。Denon PerL Pro反而將天線、電池做成平面，看上以為很大對，其實非常貼耳。尤其是白色新版，不像黑色那麼重gadget科技感，穿戴後配襯時裝更有生活感。

DENON PerL Pro 藍牙耳機以為好大塊、其實好好戴（鍾世傑 攝）

隨時隨地、一部手機做「Masimo AAT」聽力Test

原來每個人的聽力，對似高中低音的反應，就像指紋一般人人不同，「Masimo AAT」（全名Masimo Adaptive Acoustic Technology）以耳機射出不同頻率的聲波，收集反射音測量用家用家外耳、中耳和內耳的獨特結構。個test的做法非常簡單，找個安靜環境，拿出手機先配對好耳機，再開「DENON audio 」手機 app，即能根據指示做簡單聽力實驗，從而了解您聽音樂的方式。

隨時隨地、一部手機做「Masimo AAT」聽力Test（鍾世傑 攝）

試玩用家感想：調音前後音色有天淵之別

話劇演員Cindy對高頻特別敏感，最衫覺得耳機的高音太尖，做了test後即時順滑了、低音也增加了層次感。而Model Stefan不太聽得出低頻，「Masimo AAT」作出相應調音增加重低音，睇戲時轟炸聲更澎湃。記者自己最喜歡「Masimo AAT」的介面設計，它聰明地將聽力報告圖像化，看來像畫布上的一點水彩，每個人的report顏色、型態都各有不同，有一種花了錢入lab做測試的滿足感。

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ANC降噪通話｜無損 CD 級音質

Denon PerL Pro亦都有主動式ANC降噪，或者因為它本身設計就像有個「盾」擋聲，開ANC後覺得隔音效果不俗，且開／關ANC時不太影響到音色表現。Denon PerL Pro 提供aptX LosslessTM 技術，配合適的Android手機可以聽無損 CD 級音質，或因本身的10mm超低失真三層鈦膜動圈表現好，就算用iPhone聽最基本的AAC 藍牙編碼，音樂也很有層次感。最後特別一提，其Dirac Virtuo 沉浸式空間音效睇戲時幾正。

ANC降噪通話｜無損 CD 級音質

Denon PerL Pro

單元：10mm 超低失真三層鈦膜動圈單元(20Hz – 40kHz)

技術：Masimo AAT 自適應聲學技術個人化音效

降噪功能：自適應主動降噪(Adaptive ANC) / 社交模式(Social Mode) 空間音效:Dirac Virtuo 沉浸式空間音效

藍牙編碼：Qualcomm aptX Lossless(16bit / 44.1kHz，1Mbps bit-rate) 無損壓縮藍牙音頻 / aptX Adaptive(24bit / 96kHz) / aptXT/ AAC / SBC

均衡器：PRO EQ(5 bands)

電量續航：共 32 小時(耳機每次充電可供 8 小時播放)

充電盒提供額外 3 次完全充電 / 快速充電:5 分鐘可播放 1 小時

防水等級：IPX4

售價：$2,780(白色／黑色)

查詢： DENON／3900 0120

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以下是藍色版DENON PreL Pro推出時記者做的簡單圖輯／兩色版本性能相同，可點擊以看作進一步參考：

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同步推出：親民版 DENON PerL

同期還有一對價錢更親民的 DENON PerL，分別在沒有ANC降噪，並改用aptX 編碼，不過它一樣可以玩 Masimo AAT 個人化調音。（機身表面白色是DENON PerL Pro／灰色是DENON PerL，同樣有黑色款）

親民版 DENON PerL HK$1,580(白色、黑色)

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