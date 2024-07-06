將手機放這裡才算日本高中女生｜媽咪知道後擔心影響女兒將來生BB｜日韓兩地年輕女生的流行文化變化萬千，最近富士電視節目「めざましテレビ」街頭突擊訪問了不少日本JK（女子高中生），原來女生們已掉棄了手機帶，流行將iPhone直接插在裙子／褲子近前腹的位置上，並已經起了一個有趣的名字：「肚仔手機」（お腹スマホ）。



X老牛在腰間 O手機在腰間

真的是古老當時興耶，在90年代剛剛有手提電話時，香港的男性會將大哥大電話及港產漫畫書插在「褲頭帶」後面，貪可以「兩手fingfing」取用又方便。而在《古惑仔》類電影中，也會將牛肉刀包報紙插在腰間，想不到貪靚的2024年日本女生，竟然會重新帶起這個潮流。

將手機放這裡才算日本高中女生

想不到貪靚的2024年日本女生，竟然會重新帶起手機插腰這古老文化。

在《古惑仔》類電影中，也會將牛肉刀包報紙插在腰間

讀書人、x老牛 o手機在腰間很平常。

將手機放入四次元百寶袋

節目在訪問了一批女生，她們解釋了2個將手機放在「肚仔」前面的理由，最主要原因不是因為裙子沒有口袋，又或是書包太多雜物，最大原因其實是方便，更笑言自己像多啦A夢「將手機放入四次元百寶袋」。

女生笑言自己像多啦A夢「將手機放入四次元百寶袋」

原因1：取出時間比放在書包快得多｜更即時做了實驗，從書包中取出手機至unlock要6.22秒幾，在「肚仔」拿出手機至解鎖則不用3秒。雖然記者覺得實驗有古惑，從書包取出時女生是用密碼解鎖，從肚仔取出時就為FaceID開機，不過的確是很順手。

女生從「肚仔」拿出手機至解鎖不用3秒，比從書包拿電話快3秒以上。

原因2：即時感應到震機，不會錯過朋友留言｜同學仔表示不想錯過任何美好的事物，比如有想拍下的東西就可以即時取出電話。日本人多數不會開電話聲，將手機夾在肚仔位，有通知時肚仔就可即時感應到震機，不會錯過朋友留言。

女生表示有通知時，肚仔即時感應到震機，不會錯過朋友留言。

媽咪級網民：手機貼住子宮、會否影響生育能力？

有媽咪級網民就在X上留言，首先是擔心跑起路來手機會掉爛，二則擔心手機輻射影響女孩子將來的生育能力。情況就如幾年前很流行的一個傳言，男性長期將手機放在褲袋，其輻射（其實應該是：電磁波）會殺死男性的精子，導致不育相似。由醫學博士的報告指，長期暴露在手機電磁波下，性的精子活動力會降低8％、存活力會降低9％。不過有專家指，太常在睡覺前玩手機，會影響女性的內分泌紊亂，導致排卵功能異常，有可能影響受孕。

