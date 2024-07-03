Switch 2代唔學PS5飢餓行銷助炒風｜高層保證產量夠、人人有機買｜近日任天堂總裁古川俊太郎向股東承諾，Switch後繼主機一定會盡力保持產量充足，並打算結合各地區的情況採取其他措施，希望人人有機買，唔似PS5推出時，主機全都落入炒家手上。



網民自製的Switch 2代主機想像圖。

PS5飢餓行銷？產量不足？總之就炒到癲！

近年PS5主機已經正常供貨，回想2020至2022年，PS5由於剛上市需要者眾，加上疫情影響物流及半導體產量，導致全球供貨不足，甚至有人認為Sony在搞飢餓行銷。而且從遊戲銷量可見，大部份「售出」的機體都沒有被開通，全部被炒家大戶囤貨準備炒賣，令玩家大叫「索尼罪大滔天 搞到百姓怨聲載道」。尤其是香港市場，過去網民是一面倒認為PS比XBox做得更好，但因為一直買不到PS5主機，最後就投入XBox及微軟超平的Game Pass懷抱。

英國BBC電視更曾訪問大炒戶Jack Bayliss，背後的PS5埋到像山咁高。

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PS5雙11直播慶祝 網民轟無貨 PS fb洗版狂貼Xbox S/X照：轉會了

當時雖然明知玩家買不到機，但PS各社交平台仍然不斷宣傳新遊戲，而KOL及網紅就拎住PS5出po打卡，網民怒火中燒，PS5各社交平台小編都要「帶埋母親返工」

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從此事可見，新主機如果沒有「轉售炒賣對策」，將會大大影響公司形像，而早前有任天堂股東在股東大會上對 Nintendo 總裁古川俊太郎跟進詢問，新一代 Nintendo Switch 後繼機型（暫稱Switch 2代）是否會採取相應措施，確保首賣時有足夠產量，應付需求及打擊炒賣。

而古川如是說：對於炒賣轉售，我司認為最重要的是生產足夠的數量來滿足客戶的需求，這個想法從去年開始就沒有改變。此外，我們正在考慮是否可以在法律允許的範圍內，結合各地區的情況採取其他措施。而且請放心，雖然去年和前年Switch因半導體零件短缺而生量不足，如今問題已經解決，且我們認為，零件短缺不會對後續機(Switch 2代)生產做成重大影響。

網民：希望真係人人有機買、炒9食屎

如果一切照古川先生所說的方向走，當Nintnedo Switch 2代上市時，玩家就不用再因為想「早買早享受」，而助長炒風向轉售商高價買機；耐心等一等，Nintendo就會有正價貨上市。不過，網民就不是太樂觀「不如在網上發售，實名制跟地址限購，咁樣咪多d用家買到機」「如果主機產量足夠，且全部落入真玩家手上，也是軟體製造商之福，他們將樂意發布新遊戲，完全是win win。」「對於日本國內轉售炒賣的處理不太樂觀，一來很困難，二來又有外國勢力在搶貨。」

電影《監獄風雲》截圖

始終炒賣轉售並不是犯法行為，好難一網打盡，他們說：「為何日本不可以立法令企業實行禁止轉售的措施？」「不如跟任天堂帳戶進行抽獎，首先唔接受新開戶口，同埋睇返個戶口以前買過幾多game，真用家中獎機率可以提升，咁樣仲可以推一推而家既遊戲銷量。」「如果真係確保庫存，人人都訂到機，排隊就有貨，就班炒9就食得屎（笑）」