Emoji全球最不受歡迎排行榜｜老餅先用呢個顏文字？後生仔用呢啲｜每日使用 WhatsApp、TG、IG 聊天對話時，或多或少都會使用 Emoji，加強文字內容的情緒表達。每個人都有一些 Emoji 是比較常用，例如「笑喊」、讚好、戴黑超笑臉等，可是哪些 Emoji 是最不受歡迎的呢？Superside 最新調查報告指出，全球最不受歡迎的 Emoji 是什麼，並分析這一變化背後的原因。



最不受歡迎的Emoji

根據 Superside 的調查結果顯示，許多曾經備受喜愛的 Emoji 正逐漸被遺忘。研究發現Emoji就跟流行俚語一樣，終有一日會out，比如有一個紅極一時的Emoji，如今已列入全球最不受歡迎的 Emoji 之一，當中可能也有一些是大家曾經常用的符號。

全球最不受歡迎的 Emoji 分別是：



👌 OK手勢：表示同意和讚賞的手勢如今成為最不受歡迎的Emoji之一，從2013年起排名下降了66個位置。



😳 害羞臉：表示尷尬或害羞。



🙌 舉雙手慶祝：這個象徵慶祝和歡呼的表情符號如今也不再那麼受歡迎。



這些曾經流行的 Emoji 為何會失去光彩？Superside認為，這主要是有更加新的、更具關聯性的 Emoji 出現，因此用家對這些舊有的 Emoji 失去使用興趣。

老餅先用Emoji？

不同 Emoji 的使用在不同世代之間存在顯著差異。年輕一代對於某些 Emoji 的使用頻率明顯低於老一代，會比較傾向使用新出的 Emoji。同時，年輕一代認為 Emoji 已經不再時尚，除了更傾向於使用最新、最潮的表情符號，甚至更常使用靈活性較大的 Sticker（貼圖）。

資料來源：Cult of Mac