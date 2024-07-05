英男帶薩爾達大師之劍出街被捕判刑X個月！劍身尺寸意想不到驚人｜《薩爾達傳說》遊戲風靡全球，英國就有男子因為帶了男主角林克的「Master Sword」大師之劍道具出街而被補，遭判刑4個月，而其劍身的尺寸是意想不到地驚人，即睇詳情！



中二病也想減壓

中二病不一定只想談戀愛，有時也只是為了減壓。在英國有一名男子只因帶了《薩爾達傳說》當中的薩爾達大師之劍外出而被捕，期後更被判刑4個月！

《中二病也想談戀愛》

6寸小劍換來4個月監禁

在今年6月8日警方發現一名男子Anthony Bray手中拿著刀片物體而被將其逮捕。Anthony向警方聲稱這把劍是一種減壓玩具，類似指尖陀螺或滑板等，讓人雙手可以忙起來，降低坐立不安的感覺。

Anthony Bray(左)及其攜帶的薩爾達大師之劍( Warwickshire Police)

雖然Anthony已經盡力解釋，但警方向Anthony解釋，即使他真正目的確實如此，但實際上卻是一件尖銳的物件，有可能可以成為武器並令四周的人擔心，而Anthony更是於紐尼頓市中心公開攜帶，可能會令其他人感到威脅。

《薩爾達傳說》遊戲

如是勇者欣梅爾的話、他一定不會這樣做

事實上Anthony手持的是《薩爾達傳說》遊戲中大師劍的小型複製品，其劍身總長度為 6 英寸，即約15厘米，刀片位於鞘內，按下按鈕即可從鞘中釋放。但因為這把15cm的大師劍，Anthony在6月28日被地方法院判刑四個月的監禁，以及154 英鎊受害者附加費。看來要成為薩爾達勇者的確不容易，也許要向《芙莉蓮》中的勇者欣梅爾學習，多多考慮別人感受，結果會不一樣吧！