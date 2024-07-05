小米MIX Fold 4曝光　旗艦級晶片配5000mAh電池+67W快充還超輕薄

近日，一款型號為24072PX77C的小米新機通過了國家3C質量認證，引發了業界的廣泛關注。結合之前的泄露訊息以及知名數碼博主@數碼閒聊站的確認，這款機型即為小米正準備發布的MIX Fold 4摺疊屏手機。



下面我們將對小米MIX Fold 4的各方面訊息進行詳細預測。

泄露的小米MIX Fold4渲染圖（x）

根據目前的爆料訊息，小米MIX Fold 4將搭載最新的高通驍龍8 Gen 3處理器。這款處理器作為高通最新的旗艦級晶片，預計在性能和能效方面將有顯著提升，為用戶提供更加流暢的操作體驗和更強大的計算能力。

在電池配置方面，小米MIX Fold 4將採用雙電芯設計，分別為2390mAh和2485mAh，總電池容量約為5000mAh。同時，該機型將支持67W的有線快充技術，配備MDY-15-EQ充電器，並且還支持無線充電。這種配置不僅能夠滿足用戶的長時間使用需求，還能在短時間內快速充電，提升用戶的便捷性。

小米MIX Fold 4的攝像系統也得到了全面升級。後置攝像頭配置包括5000萬像素的OV50E主攝、OV13B超廣角鏡頭、OV60A人像鏡頭（2X光學變焦）以及S5K3K1超薄潛望長焦鏡頭（5X光學變焦）。前置攝像頭則為1600萬像素的OV16F自拍鏡頭。這樣的配置不僅能夠滿足用戶多場景的拍攝需求，還能在拍攝質量和效果上提供卓越的表現。

小米MIX Fold 4預計將採用玻璃材質機身，重量控制在220克左右。據爆料，MIX Fold 4將爭奪最薄的驍龍8 Gen 3處理器大摺疊屏手機的稱號。這意味着該機型不僅在性能和功能上有所提升，在外觀設計上也追求輕薄和便攜，提升用戶的持握體驗和使用舒適度。

值得一提的是，小米MIX Fold 4將支持天通衛星通信，這是小米首次在摺疊屏手機上引入這一功能。此前，小米已經在其他旗艦機型上支持了衛星通信，這次的加入將使MIX Fold 4成為小米旗下第三款支持衛星通信的旗艦機型。衛星通信功能的加入，使得該機型在應急通信和極端環境下的使用體驗更加出色。

小米MIX Fold4的進網訊息

除了上述主要配置，小米MIX Fold 4還將支持5G增強移動寬帶（eMBB）技術，這將進一步提升其網絡連接速度和穩定性。此外，該機型還將採用側邊指紋識別方案，這在一定程度上提升了用戶的解鎖速度和便捷性。

總的來說，小米MIX Fold 4不僅延續了小米在創新和性能上的優勢，還通過引入衛星通信等新功能，進一步提升了其產品競爭力。隨着發布日的臨近，相信會有更多關於這款手機的詳細訊息曝光，我們也將持續關注，為大家帶來最新的報道和分析。

延伸閱讀：折疊旗艦手機也能拍出好照片 vivo/華為/三星誰才是影像之王?

+ 7

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】