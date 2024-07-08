洗衣機洗衫後有罨味霉臭點解決？｜早前日本京都發生男性因衣服發出臭味，被兩個同事掉入洗衣機的嚴重欺凌事件，此風當然不可長，然而在台炎熱夏天，不少人都會被衣服洗完很快就有罨味（up味）的問題困擾！馬上為你分享洗衣機洗衫不會出現霉味的3個秘訣，當中最多人犯的錯誤，就是以為落愈多洗衣粉就愈去味，其實過量的洗衣粉及柔順劑亦是令衣物發臭的元兇之一。



洗衣機洗衫愈洗愈臭？解決法1｜洗衣粉過多反而增加臭味

很多人誤以為，要去除污垢臭味，應該加多點洗衣粉、柔順劑亦及香珠，其實是完全錯誤的想法。衣服纖維上如果殘留太多洗衣粉或柔順劑，更容易「嗡」出臭味。更精明做法是改用洗衣球，可更有效控制當中份量，不怕過量未融解的洗衣粉積蓄在洗衣機底部摩打，縮短洗衣機壽命。（有些品牌的三合一洗衣球已包括柔順劑成份，應小心看成份，不要額外再落柔順劑。）

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解決法2｜掌握正確的乾衣時間與地點

香港夏天也容易打風落雨，衣服只能在室內晾曬。亦有不少套房住戶，家中根本就沒有窗口晾衫。此時如果加配抽濕機及風扇，即可降低房間濕度令衣服快一點乾。而「抽濕機晾衫大法」在小房間用、會比在大廳使用時更加效果。另外，日頭要工作夜晚又要做家務的朋友，盡量不要用「入睡前洗衫，起身再晾」的方法，因為衣服洗濕後5小時將大量繁殖細菌，因此建議洗衣後必須在5小時內完成晾曬。

解決法3｜衣服本身存在質量問題

如果發現某些衣服，明明已經完全洗淨，但穿一陣子就很快發臭，很大成原是有蛋白質和雜菌沾附在衣物纖維上。首要解決方法是洗衣機本身也需要清潔。然後，最簡單的方法就是擺好要洗的衣物後，將40℃至50℃的熱水倒入容器中，並加好各種洗劑，然後在洗衣前浸泡30分鐘至1小時，可以有效去除細菌。（或手動操作洗衣機，加長洗衣時間，甚至洗兩次）。如果仍然出現問題，那可能是衣物本身綿質差劣、吸水又難乾，建議再買過一件新的。亦有些人的體質，汗水混和尼龍物料後會特別臭（比如快汗衣物／球衣波衫），建議不要穿。