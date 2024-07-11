Samsung Unpacked July 2024發布會懶人包！Galaxy Z Fold6、Z Filp6、Galaxy Watch系列、Galaxy Ring、Galaxy Buds等新產品介紹！｜Samsung今年年中7月發布會，一口氣公布了多款新產品。一如所料，最新兩款摺屏手機Z Fold6、Z Filp6外，還有最新版的Galaxy Watch／Watch Ultra以及Galaxy Buds。最令人驚喜的，同時正式公布Galaxy Ring即將推出，立刻為大家總結六大新產品的重點介紹！



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全新Galaxy AI摺屏手機：Samsung Galaxy Z Fold 6 和 Z Flip 6

Samsung Galaxy Z Fold 6 和 Z Flip 6

－突破性的輕巧設計，Z Fold6 機面屏幕比例更接近直屏手機

－耐用度大幅提升，採用增強版鋁合金邊框和 Corning Gorilla Glass Victus 2 玻璃

－搭載最新的 Snapdragon 8 Gen 3 處理器，性能大幅提升

－支持多種 AI 功能，如 Samsung Notes 的筆記助手、PDF 翻譯、Samsung Keyboard 的編寫器等

－攝影方面升級 ProVisual Engine，並有相片助手、人像攝影工作室等 AI 功能

－耐用度、續航力和私隱安全性都有提升

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Galaxy Z Fold6

Galaxy Z Flip6

與Z Fold6 / Z Flip6 無縫連接：Galaxy Buds 3 系列

－支持與 Galaxy Z Fold6/Flip6 的語音翻譯無縫連接

－通過語音指令控制，無需觸碰耳機或手機

－收音咪可實時分析聲音，通過自適應 EQ 和主動降噪優化音效

－Galaxy Buds3 Pro 配備先進雙單元喇叭，支持高解析度音訊

－超寬頻語音技術提供更自然的通話音質

－採用回收材料製造，更環保

Galaxy Buds3及Buds3 Pro

健康管理：Galaxy Ring

－極简輕巧設計，重量僅 2.3-3.0 克

－採用 Grade 5 鈦合金，10ATM 防水，耐用性出色

－提供血氧、心率、睡眠等全天候監測，並有詳細睡眠分析

－AI 能量得分和健康提示，關注用戶身心健康

－通過手勢操作手機拍照、關閉鬧鐘等

－電池續航長達 7天，特別充電盒設計方便使用

Galaxy Ring

升級運動手錶：Galaxy Watch 7

Galaxy Watch 7

－支持 100多種運動追蹤，並有針對性訓練計劃

－獲 FDA 認證的睡眠窒息檢測，心率、心律、血壓等多種健康監測

－首款支持檢測 AGEs 糖化終產物的 Galaxy 手錶

－採用 3nm 處理器，性能提升 3 倍，功耗降低 30%

－首次支持雙頻 GPS，定位更精準

－錶帶、錶盤個性化選擇，生活更便利

極限運動絕配：Galaxy Watch Ultra

Galaxy Watch Ultra

－基於 Watch7，性能硬件全面升級的旗艦手錶

－Grade 4 鈦合金錶身，10ATM 防水，針對極限運動設計

－全新三項鐵人運動追蹤功能

－心率區間訓練，FTP 騎行效率測試等專業級運動功能

－戶外功能如緊急警笛、夜間錶盤模式、3000nits 亮度等

－省電模式續航長達 100小時，運動模式 48 小時

－47mm 三種配色，搭載最新 Wear OS 5

六件全新Samsung新產品即將在7月12日香港發布會中，公布更多推出、售價等詳情有待公布。

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