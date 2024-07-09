2024年第二十五屆香港動漫節將於7月26日至7月30日一連五日舉行，不少動漫迷都拭目以待，今天（7月9日）大會舉行記者招待會，發佈了今年動漫節的資訊，包括參展攤位、嘉賓、會場活動及限量精品。今屆門票增加了3樓$20 Cosplay通行證以及＄80 攝影證，網民意見不斷。今日大會又公布了新安排，頭籌將採用抽籤形式，不必再通宵排頭位！



抽定頭籌免通宵排隊

不少人為了搶先買到心頭好，都會通宵排隊。不過今年繼續有預先抽籤頭籌咭安排，7月26日-27日期間每日隨機抽籤300名名額，為第1至300位人場人士編訂入場次序。如每天登記人數不足300，將以ACG App隨機抽籤編配入場次序。如每天登記人數超過300，將以ACG App隨機抽選300名額及編配入場次序。

動漫節2024 懶人包｜一方法買飛平$5｜時間表/嘉賓名單/購物推薦

頭籌抽籤參加方法：由2024年7月8日至7月17日23:59，透過ACGHKApp實名制登記參加，每人可同時選擇兩天登記參加。

頭籌抽籤結果公布：7月19日將安排進入抽籤程序，中籤的幸運兒會收到電郵及APP內通知，毋須通宵排隊爭龍頭位

如果想買一般門票，留意今屆將不設現場售票，可考慮使用01Space買電子飛，仲有5蚊優惠：動漫節ACGHK2024門票 - 獨家減$5

香港動漫節2024參展商之一：Hot Toys的模特兒（陳安琪 攝）

記者嚴選4大ACG必買新品01：龍珠奶黃月、EVA周邊

今年是《龍珠 Z》動畫放映35 周年，「異度空間工作室」宣布推出一系列官方授權的《龍珠 Z》周邊產品系列，包括滑鼠墊、兩傘、T恤、充電寶、環保袋等等，滿足各位龍珠Fans。

「異度空間工作室」宣布推出一系列官方授權的《龍珠 Z》及《新世紀福音戰士》周邊產品系列

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4大ACG必買新品02：芙莉蓮/無職轉生/鬼滅福袋

木棉花有多部經典動畫及大熱新番的精品福袋，包括《葬送的芙莉蓮》、《鬼滅之刃》等等，粉絲不要錯過！

木棉花有多部經典動畫及大熱新番的精品福袋

即睇木棉花動漫節周邊福袋🔽

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4大ACG必買新品03：多款珍藏模型展出

ACG大戶Hot Toys今年力谷《死侍與狼人》的figure，會場還有限定600隻的Iron-man，女仔、小朋友就會想要《玩轉腦朋友2》的Q版。另外還有不少港日品牌的珍藏玩具及figure超合金、模型發售！

多款珍藏模型展出 （陳安琪 攝）

即睇多個珍藏及限量版模型🔽

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4大ACG必買新品04：JPB攤位免費派黏土人配件

黏土人是日本Good Smile Company 公司開發的Q版figure系列，多年來已推出數千款角色。黏土人粉絲入ACG，就記得要帶自己的黏土人到JPB攤位蓋印，即可免費獲得限量黏土人臉部配件，購買商品滿額即送初音黏土人，數量有限，送完即止 ，除此之外，在名偵探柯南TCG 環節亦邀請了明慧老師、華浚及 JFFT雞翼等嘉賓與現場粉絲進行互動遊戲。

更詳細的ACGHK資訊情報，一文看清：動漫節2024 懶人包｜一方法買飛平$5｜時間表/嘉賓名單/購物推薦

多國Cosplayer/VTuber嘉賓

7月29日桃鈴ねね將會在動漫節的主舞台與粉絲見面，除此之外，亞太區 Cosplay 嘉年華邀請來自世界各地的 Cosplayer 於主舞台演出，今年嘉賓有分別有來自西班牙的Cosplayer Clow 和 Ele泰國Cosplayer THAMES和 JaspeZ，台灣國際賽事得主小都和小白，韓國 Cosplay組合Cosis，以及日本知名 Cosplayer宮本彩希和Elli，他們將於7月30 日下午4時15分在「亞太區 Cosplay 嘉年華」登台表演，同場更設有「名師簽名舞台 」，粉絲可近距離見到偶像。

今年香港動漫電玩節首次邀請來自hololive的Vtuber 桃鈴ねね做嘉賓

宮本彩希

更詳細的ACGHK資訊情報，一文看清：動漫節2024 懶人包｜一方法買飛平$5｜時間表/嘉賓名單/購物推薦

動漫節主會場售票資訊

日期：2024年7月26日至7月30日（星期五至星期二）

時間：每日10am- 9pm（7月30日8pm閉館）

地點：香港會議展覽中心一號展覽廳

門票種類及購票連結：動漫節ACGHK2024門票 - 獨家減$5

門票：$20（小童門票）/$42（一般門票）/$150（潮巨匠「玩具放暑假」閃咭珍藏門票）/ $300（3回特快人場券）。

Hall3B&3C門票資訊

今年ACG CosParadise推出新安排，並加場地望讓參加者安全舒適享受展覽，所有希望進入Hall 3B/3C的Cosplayer（$20／每日限2000名）及攝影人士（$80／每日限300名）需要另外再購買一張通行證，才能進入CosParadise進行Cosplay或攝影活動。不過以上兩種通行證均已售罄。

如一般來場者想進入Hall 3B/3C，大會每日將抽選限額人數派發3樓通行證，到時來場者仍可以用手機拍照（1樓及3樓，如無攝影證，均不能使用相機拍照）。