油天小六學生片段遭各界抽水　香港航空稱尋人送機票　1原因被鬧

【中學派位2024／升中放榜】油蔴地天主教小學（海泓道）3位小六男生受訪片段熱爆全城，片中好學生表明「讀書是我的本分」，3名學生都被網民大讚乖巧可愛，惟許多KOL或公司／機構小編迅速發帖「抽水」，做法惹來爭議。其中香港航空於網上發帖聲稱「尋人」，指會送機票請3位男生「一家人去旅行」，又叫3位男生或家長聯絡公司，並稱「讀書係你哋嘅本分，為你哋製造快樂回憶都係我哋本分」。



雖然有人認為相關小編是「靚抽」，但帖文被轉貼到其他社交網站，有網民鬧爆斥各位「成年人」小編似乎忘了片中的是未成年小學生，「抽水抽到過晒火」，批評航空公司做法過分，「有心送機票就自己打電話去學校，唔係出po博宣傳」，又擔心不斷消費事件，會對小朋友造成二次傷害，「張相仲打格，而家似通緝唔似尋囉」、「仲搞人哋……大家感受下童真，笑完就算啦」、「請問抽完水未呢？」。



香港航空發帖稱「尋人」表示希望請3名學生乘搭飛機去旅行，相片作打格處理，有網民認為是對小學生二次傷害。（香港航空fb圖片）

中一派位2024周二（7月9日）放榜當日，油蔴地天主教小學（海泓道）3位小六男生接受訪問片段在本港社交平台瘋傳。訪問中，站在中間的陳愷昊同學表示「報了補習班，由星期一到星期五，一放學就馬上去」，此時畫面左邊的江同學隨即「O嘴」及一臉驚訝，而右邊的許家傑同學微笑亦愈明顯，並互相打眼色。陳愷昊續指，「如果說辛苦覺得談不上，因為我覺得讀書是我的本分」,江毓軒同學再次「O嘴」。

油蔴地天主教小學（海泓道）3名小六生受訪片段熱傳，3人都獲派名校。（王海圖攝）

影片流傳後，社交平台湧現「抽水」帖文、「惡搞」影片。香港航空公司就在官方Facebook發帖稱要「尋人」，指要「獎勵下3位咁努力嘅同學仔」，送機票請他們一家人去旅行，又叫3位男生或家長聯絡公司，並稱「讀書係你哋嘅本分，為你哋製造快樂回憶都係我哋本分」。

帖文一出，有網民稱航空公司反應快，對其形象改觀，但帖文其後轉貼到不同平台和家長群組，有人批評航空公司做法過分，「擔心對小朋友造成二次傷害，「仲搞人哋……大家感受下童真，笑完就算啦」、「請問抽完水未呢？」、「全香港得呢3個小朋友努力嘅？」、「睇新聞都知3個同學係邊間小學，你要請佢地去，你咪聯絡學校代為轉達，咩拎3個小學生過橋去敲鑼打鼓咁公開『我地做善事啦，嚟睇我啦嚟睇我啦』」、「真係呃好感變敗好感，太低手我個人覺得」。

油蔴地天主教小學（海泓道）陳愷昊（中）獲派第一志願華仁書院，對結果感意外及驚喜。他自言只是band 2材料，自小五起一星期會補習五日，參與不同課外活動，再「努力爬上band 1」。（黃浩謙攝）

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校長指對答表情可愛



3位男同學訪問影片在網上瘋傳後，油蔴地天主教小學（海泓道）校長陳淑儀周三（7月10日）在商台節目回應指，很詫異訪問片段被炒作，又指校方並無在同學受訪期間干擾其回答內容。她解釋，該同學表達如受過訓練，是因今日的教育及社會要求與過去不同，「我當年六年級，跟他們現在的六年級差很遠」，例如課堂會訓練同學說故事、匯報的表達能力。

油蔴地天主教小學（海泓道）三位小六男生訪問片段被瘋傳，校長陳淑儀表示與三人了解後、得悉他們未受網上個別言論影響。（黃浩謙攝）

陳淑儀又說，起初擔心同學會因網上個別言論影響心情，但她向3名同學了解後，都表示未受影響。陳校長補充，有個別人士言論令其中1位同學的家長感到忿忿不平，不過身邊的同行、老師、朋友均認為3位同學很可愛。