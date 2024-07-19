小米MIX Fold 4／MIX Flip發布會，北京現場直擊多款新品推出！｜小米Xiaomi 於7月19日在中國北京舉行發佈會，記者親身飛到北京發布會現場（2024年雷軍年度演講會，主題為「勇氣」），直擊今次小米舉行的盛事。看看由雷軍以「勇氣」為題的發布會中，公布了小米MIX Fold 4／MIX Flip兩款旗艦摺機外，還有小米手環9、小米Buds 5、Redmi K70 至尊版以及小米SU7 Ultra電動跑車！以下是各產品的重點介紹：



雷軍今次在小米年度發布會中，他的演講主題為［勇氣］，花了近一小時分享早年為何做車的故事，由美國制裁至不少朋友建議及幫助後，決心不靠外資協助，小米自己全資開發首台電動車。

雷軍分享這這幾年來造車的故事

小米Xiaomi MIX Fold 4

旗艦超薄摺屏手機：小米Xiaomi MIX Fold 4

• 三大突破：整體架構、鉸鏈和電池方面的核心創新

• 輕薄設計：展開厚度僅4.59mm，折疊厚度9.47mm，鉸鏈體積縮小34%

• 全碳纖維架構：鉸鏈浮動板、顯示屏背板和中板電池倉均採用T800H碳纖維材料，增強強度同時大幅降低重量

• 5100mAh大容量電池：首次應用三維異形電池技術和堆疊工藝，而且更對應67W有線快充、50W無線快充

• Snapdragon 8 Gen 3平台：搭配創新3D冷卻系統，強勁性能與出色散熱兼備、雙向衛星通話功能

• Leica光學四攝：覆蓋各焦段，5000萬像素Light Fusion 800感光元件主攝、1200萬超廣角鏡（120度）、5000萬像素2倍＋5倍（115mm）Tele／微距長焦鏡頭

• 7.98英寸三星E7 LTPO 2K+內屏 + 6.56英寸C8+ FHD+外屏：均支持120Hz高刷新率，Pol-less Plus技術降低功耗

• 小米HyperOS：針對大屏深度優化，新增AI會議助手、多模態能力等創新功能

• 堅固耐用：小米複合纖維+6M42鋁合金中框+小米守護玻璃，開合壽命50萬次，通過SGS可靠折疊認證、IPX8

• 售價為：12+256GB 8999人民幣起／大約＄9670起港幣（即日起國內預購上市）

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小米Xiaomi MIX Flip 香港與國內同步推出

首度推出旗艦級細摺手機：小米Xiaomi MIX Flip

• 小米首款翻蓋式摺疊手機，採用4.01吋120Hz高刷新率高解像度曲面外屏（1392 x 1208），質素幾乎與內屏同樣

• 內部為6.86吋1.5K解像度（2912 x 1224）超薄玻璃屏幕

• 搭載Snapdragon 8 Gen 3處理器，配備12GB LPDDR5X記憶體與512GB UFS 4.0儲存

• 搭配3500mm²大面積VC散熱，性能表現出眾

• 4780mAh大容量電池、對應Wi-Fi 7

• 折疊狀態厚度15.99mm，展開厚度7.8mm，重192g

• 旅行助手、內外屏AI即時翻譯（港版暫時未有）

• 後置雙攝，與Leica合作鏡頭：5000萬像素 F1.7 Light Fusion 800 23mm主攝 + 5000萬像素 F2.0 47mm徠卡浮動長焦，大師人像模式提升人像美感

• 前置鏡頭：3200萬像素、F2.0

• 折疊狀態支援外屏獨立通話功能

• 堅固耐用：6M42鋁合金中框+小米守護玻璃+UTG柔性玻璃，開合壽命50萬次，通過SGS認證

• 67W有線快充

• 首次推出國際版本，與國內同步率先在香港及台灣推出

• 售價為港幣$7699（12+512GB），即日起預購上市，7月26日正式上市

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7月19至25日預購優惠：總共價值 $617



Xiaomi Mix Flip 多變保護殼（價值 $299）、Xiaomi Mix Flip 保護殼主題卡片 （價值 $99）、Xiaomi 真皮手機掛繩（價值 $219）

7月26日至8月5日限時優惠：總共價值 $398



Xiaomi Mix Flip 多變保護殼（價值 $299）、Xiaomi Mix Flip 保護殼主題卡片 （價值 $99）

凡於 2024 年 9 月 5 日前購買，可獲得以下服務，有效期至 2025 年 3月5日：機場接送服務 (價值 HK$752)



Just for Hong Kong 本地星級服務（總共價值 HK$4,632）



•額外 12 個月保養 (價值 HK$999)

•1 次 6 個月碎屏保障服務 (價值 HK$2,999)

•國際聯保服務

•送機場貴賓室服務 (價值 HK $280)，有效期至 25 年 3 月 5 日

•免費試用 YouTube Premium 服務 3 個月 (價值 HK$234)

•12 個月內一次免手工費保外維修 (價值 HK$120)

升級手感：小米手環9

• 採用金屬框體設計，提供多種腕帶材質選擇，包括金屬、真皮、編織等

• 升級監測模組，睡眠與心率監測準確度分別提升7.9%和16%

• 支援20種震動模式，適配25種使用場景

• 電池續航力提升至21天

• 售價為：＄249（即日起預購上市）

小米手錶S4 Sport

•售價為：1999人民幣起 （即日起預購上市）

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音源大升級：小米Buds 5

• 支援更純淨無損音質

• 維持半入耳式設計

• 提供月光黑、雪山白、霜凍藍、鈦金四種配色

• 售價為：599港幣（即日起預購上市）

平價頂級旗艦：紅米K70 Ultra（Redmi K70 至尊版）

• 搭載小米與MediaTek合作主理的天璣9300+配獨立雙芯平台

• 加入3D冰封散熱模組

• 主流手遊可實現120fps、1.5K超分連續遊玩2小時穩定表現

• 採用1.5K解析度直屏、支援144Hz螢幕更新率

• 售價為：2599人民幣起（即日起國內預購上市）

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記者北京直擊發布會前，曾試坐小米SU7 Max

小小米米SU7 Ultra

試作型電跑：小米SU7 Ultra

• 使用最新研發的V8s摩打

• 擁有27200rpm 1548ps馬力以及635Nm扭力

• 全碳纖車身

• 0-100km/h只需要1.97s、0-200km/h 5.96s

• 最高車速為350km