HONOR Magic V3公布｜全球最薄摺機輕盈握感新體驗 港版何時推出

HONOR Magic V3公布｜HONOR上星期於深圳發布會中正式公布最新旗艦摺疊屏手機Magic V3，今次不單用上最高端的性能，更刷新了內折摺疊屏手機的全球最薄紀錄。同時更公布HONOR MagicPad 2平板電腦及MagicBook Art 14輕薄筆電，即看新機有什麼吸引之處。



HONOR Magic V3全球最薄旗艦摺疊手機

HONOR Magic V3於中國率先推出

HONOR Magic V3採用了全新的榮耀魯班架構，運用了19種創新材料和114種微型結構，將摺疊屏手機的製造工藝提升至全新的高度。與上一代Magic V2的9.9毫米厚度相比，Magic V3卻只有9.2毫米摺疊厚度，同時226g輕盈機身比許多直板旗艦機更加纖薄。另外，Magic V3最大優勢還在於其創新的輕薄鉸鏈設計，僅2.84毫米厚，採用強度高達2100MPa的第二代榮耀盾構鋼，抗衝擊性能提升了100%。機身更是業界首創採用航天級特種纖維材料，抗衝擊能力是iPhone 15 Pro Max的40倍。在屏幕保護方面，Magic V3的外屏採用了榮耀金剛巨犀玻璃，基於第二代納米微晶技術，全場景抗跌落能力提升10倍；內屏則搭載了榮耀金剛柔性裝甲，通過抗衝硅凝膠和納米氧化鋁塗層，耐磨性和抗衝擊性分別提升了5倍和20%。新機鉸鏈更通過了50萬次折疊和1萬次彎折測試，屏幕折痕深度控制在78微米的極低水平。手機更支持IPX8級防水，官方指是同級機款中唯一通過2.5m防水認證的摺疊屏手機，為用戶帶來全方位無憂的使用體驗。

HONOR Magic V3擁有超薄的機身

續航表現方面，Magic V3搭載了矽含量超10%的第三代青海湖矽碳負極電池，在僅2.6毫米的超薄厚度下擁有5150mAh容量。配合自研的HONOR E1能效晶片和都江堰智慧電源管理系統，電量管理精度提升了3倍，可智能識別不同充放電場景。配合Magic V3和Vs3均支持66W有線和50W無線超級快充，充電更加迅速便捷。

另外，Magic V3搭載了榮耀視力舒緩綠洲屏幕，通過模擬離焦鏡效果，抑制眼軸增長，有效緩解眼部疲勞。Magic V3更是獨家配備了全新的乾眼友好綠洲護眼技術，利用AI智慧調節屏幕，大幅減輕視覺壓力。這些創新加上超高頻PWM調光、助眠顯示、自然光護眼等多項護眼技術。

HONOR Magic V3擁有超薄的機身

雖然新機HONOR Magic V3暫時只在中國國內推出，但據消息指國際版亦即將在香港推出，有興趣的用家值得期待。

HONOR MagicPad 2 / MagicBook Art 14：流動辦公新工具

此次發布會上，HONOR還帶來了Magic系列的全新平板電腦MagicPad 2和筆記本MagicBook Art 14。

HONOR MagicPad 2

MagicPad 2採用了3K OLED屏幕，亮度高達1600尼特，對比度達100萬:1，視覺體驗出類拔萃。搭載視力舒緩綠洲護眼屏的平板，通過4320Hz超高頻PWM調光和AI離焦護眼技術，開創了平板護眼新標竿。搭載多項前沿AI技術，MagicPad 2為用戶帶來高效的移動辦公新體驗。

HONOR MagicBook Art 14

MagicBook Art 14則是一款定位高端的超輕薄AI筆記本，同樣採用了榮耀魯班架構，機身僅約1cm厚、1kg重，挑戰著超薄筆電的極限。其首創磁吸式彈出攝像頭，14.6吋3.1K OLED觸控屏，97%的超高屏占比，以及多項先進護眼技術，樹立了PC顯示的新標桿。搭載Intel最新Ultra處理器和OS Turbo 3.0平台級AI調度技術，MagicBook Art 14在性能與續航上亦有出色表現。

HONOR Magic6 Pro新色亮相

除此之外，HONOR還為Magic6 Pro推出了全新限量配色—流雲紫。設計師從朦朧晨曦中汲取靈感，配合如雲霞般迷人的素皮質感和柔滑舒適的手感，流雲紫完美融合了復古韻味與現代美學。售價：$6699（512GB）