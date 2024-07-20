全球Windows死機｜紓緩故障影響 電訊商為用家提供額外1GB流量

全球Windows死機，電訊商為用家提供額外1GB流量｜因應早前（7月19日）發生的微軟Windows系統全球性故障，電訊運營商csl決定為所有用家免費提供額外1GB流動數據，以緩解用戶的上網需求。



早前Windows系統在全球範圍內突發大規模藍屏死機故障，大量用戶的電腦無法正常使用，不單對於各行各業帶來嚴重影響。香港國際機場亦受到波及，航空公司被迫採取人工辦理登機的應急措施，而且更令不少航班delay，甚至取消。

因為Windows全球大死機的原因，令香港機場不少航空公司未能使用電腦系統，而改用人手check in，不少航班delay，甚至取消。

在電腦普遍無法使用的情況下，許多用家不得不轉向使用手機來維持基本的工作和生活所需。有鑑於此，有電訊商於社交平台上發布公告，指考慮到用戶因此產生了更多的數據消耗，將為所有用戶免費提供額外1GB的流動數據。電訊商更表示將盡快安排發放這部分免費流量，並提醒用戶及時關注後續通知。

csl為了支援受Windows死機影響，轉而用多了手機數據的用戶，額外提供1GB數據。

據報，此次Windows系統故障的原因，懷疑與某防毒軟件的程序更新錯誤有關。受影響較為嚴重的地區主要集中在亞太地區，如新西蘭、澳大利亞、日本和印度等。目前尚無有效的應對措施，用戶只能靜待微軟官方盡快查明並修復這一問題。