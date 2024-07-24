小米Xiaomi MIX Flip港版詳盡評測｜小米早前於在北京舉辦了一場盛大的新品發佈會，重磅推出了旗下首款翻蓋式小型摺疊屏手機Xiaomi MIX Flip。Xiaomi MIX Flip在諸多方面展現出不俗的競爭力，有望改寫人們對於小摺疊手機"美而不實用"的刻板印象。記者早在發布會前已經將小米Xiaomi MIX Flip新機入手，連續使用三天後，發現手機無論是從性能、影像，還是外觀設計上，都有著不俗的表現，尤其是其出色的大尺寸外屏體驗，更是是令人十分驚喜！



外觀設計：精緻輕薄 優雅時尚

拿到Xiaomi MIX Flip的第一印象就是輕薄精緻。儘管採用了雙面屏設計，但這款手機的厚度依然控制得非常出色，折疊狀態下僅為15.99mm，而展開後更是只有7.8mm，單手握持毫無負擔。整機重量也僅為192g，相比市面上諸多小摺疊手機可以說是輕盈不少。

Xiaomi MIX Flip可算是小米近年的佳作

港版Xiaomi MIX Flip有黑色及紫色機身選擇

今次在香港只推出黑色及紫色版本，而手中的這款iconic紫配色，採用類似矽光粉的質感，在不同角度的光線下呈現出深淺不一的色澤變化，整體視覺效果優雅而高級，相信會受到眾多女性用家的青睞。值得一提的是，小米還為Xiaomi MIX Flip專門定製了與之配色呼應的原廠保護殼，手機和保護殼渾然一體，既增加了手機的防護性，也提升了整體的質感。

硬件配置：性能怪獸 媲美旗艦

作為小米在摺疊屏領域的新一代力作，Xiaomi MIX Flip在硬件方面毫不含糊。它搭載了高通最新的Snapdragon 8 Gen 3處理器，配合12GB的超大內存，無論是日常的多任務處理，還是3A級遊戲等重度應用，都能輕鬆應對。在安兔兔的跑分測試中，Xiaomi MIX Flip輕鬆獲得接近180萬的高分，足以媲美當前的Android旗艦機型。Xiaomi MIX Flip還搭載了先進的VC液冷散熱系統。在連續高負載運行的情況下，手機表面的溫度控制依然出色，遊戲幀數也始終保持穩定。我試玩了《崩壞：星穹鐵道》近一個小時，手機發熱控制得非常出色，絲毫不影響手感。

小米Xiaomi MIX Flip性能可媲美旗艦級手機

除了強悍的性能，Xiaomi MIX Flip還擁有著4780mAh的超大電池容量。得益於優秀的續航調校，日常中度使用可以輕鬆坦持一整天，重度使用也能支撐8小時以上。同時它還支持67W有線快充，充電10分鐘即可使用數小時，可以說是非常貼心的設計。

大屏幕外屏 打造"口袋裡的小手機"

如果說性能、續航只是Xiaomi MIX Flip的基本盤，那麼它最大的創新和賣點無疑是這塊4.01英寸的超大外屏。這是目前同級摺機頂級的外屏規格，擁有1.5K的超高解析度、120Hz高刷新率、3000nits峰值亮度等旗艦參數，無論是清晰度還是顯示效果，都已經非常接近於內屏的體驗。在這塊大屏幕的加持下，Xiaomi MIX Flip不僅僅是一部手機，更像是一部"口袋裡的小平板"。

首部小摺手機的外屏幕擁有極高解像度

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得益於針對外屏交互的深度定製，用家可以直接在外屏上使用絕大多數常用App，如FB、Whatsapp、Youtube等，與一般普通直屏手機並無二致。外屏還支持橫屏顯示，配合專門優化過的全尺寸鍵盤，甚至可以直接在外屏上打字、編輯、郵件處理等生產力任務。當然，如音樂播放、睇片追劇、或電子支付等，Xiaomi MIX Flip的大外屏都能輕鬆勝任。

在通話體驗方面，小米也費盡心思。通過獨特的"雙振膜"設計，Xiaomi MIX Flip在合上時也能提供媲美直屏手機的出色通話音質。同時還支持隱私通話功能，可防止通話內容泄露。多麥克風陣列和小米自研的通話降噪算法，進一步提升了通話音質。可以說，即便不開啟主屏，Xiaomi MIX Flip的外屏體驗也已經能滿足日常80%以上的使用需求，真正做到了"口袋裡的第二部手機"。

亦都可以將手機橫置使用，就好像舊式DV機的握持方式拍攝。

自由影像體驗：徠卡加持 隨心創作

影像方面，Xiaomi MIX Flip同樣有著讓人驚喜的表現。它搭載了LEICA認證的Summilux鏡頭，主攝採用了5000萬像素光圈為f/1.8的大底，並首次加入了40MP人像鏡頭，支持大光圈虛化和超級夜景，出片質量可謂一流。值得一提的是，得益於獨特的折疊式設計，Xiaomi MIX Flip還支持前後屏同時取景，無論是自拍還是他拍，都能實時預覽構圖，大大提升了拍攝的靈活性和便捷性。

LEICA認證的雙鏡頭系統

除了強大的硬件基礎，MIUI團隊還為Xiaomi MIX Flip量身定做了豐富的軟件算法加持，讓輕鬆get屬於自己的高質量影像作品。首先是經典的"徠卡風格"模式，提供了鮮明、經典兩種不同的色彩風格，並內置多達15種精心調校的攝影濾鏡，可以不用後期也能拍出電影感滿滿的大片。LEICA水印的加持，更是為照片平添了一份與眾不同的質感。同時，還有AI助理構圖、AI智能HDR、超級夜景、長焦夜景增強等實用功能加持。

Xiaomi MIX Flip試相（按下圖放大👇👇）

繁花如夢濾鏡

75mm長焦人像鏡

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此外，憑藉獨特的折疊式設計，還能充分享受Xiaomi MIX Flip帶來的自由影像新體驗。比如合上時，不僅可以使用外屏進行高品質自拍，更能通過"預覽取景"實現更精準的構圖；而展開時，超大的內屏和多重靈活的懸停角度，又為Vlog拍攝、縮時攝影等創意場景提供了更多可能。

總結



多日的深度體驗，記者覺得Xiaomi MIX Flip並不只是一款手機新品，更代表了一種全新的生活方式。它通過精巧的設計、創新的交互，以及強大的性能，讓智能手機不再侷限於單一形態，不同的使用需求和場景、無論是日常的輕度娛樂，還是高強度的創作需求，它都可以完全勝任。新機售價為7699元港元（12GB+512GB），比起其他大品牌的摺機稍為便宜，有興趣的米粉們大可以落鋪試玩後才再決定。