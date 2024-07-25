傳iPhone SE 4最快今年亮相？6.06英寸OLED屏幕　趕在新年前發售

根據外媒的最新報道，傳聞已久的第四代iPhone SE有望在今年四季度開始生產。已經有消息稱供應商計劃在10月份開始大批量生產。



如果這一消息準確，那麼第四代iPhone SE的推出時間可能就會是在明年1月份，正好趕上農曆新年之前。

iPhone SE 4令人很是期待（X）

不過需要注意的是，此前也有報道稱第四代iPhone SE將會在明年3月份推出。因此最終發布時間還需要等待蘋果發布邀請函或正式發布之後才能確認。

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據傳，第四代iPhone SE將配備6.06英寸的OLED屏幕、搭載A18晶片，並採用4800萬像素主攝和USB-C接口。設計方面，與標準版的iPhone 14類似。

總結來說，儘管目前關於第四代iPhone SE的發布時間還存在一些不確定性，但可以確定的是它將搭載最新的技術和功能。更多詳細訊息還需等待蘋果官方公布。

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