傳iPhone SE 4最快今年亮相？6.06英寸OLED屏幕 趕在新年前發售
撰文：中關村在線
出版：更新：
根據外媒的最新報道，傳聞已久的第四代iPhone SE有望在今年四季度開始生產。已經有消息稱供應商計劃在10月份開始大批量生產。
如果這一消息準確，那麼第四代iPhone SE的推出時間可能就會是在明年1月份，正好趕上農曆新年之前。
不過需要注意的是，此前也有報道稱第四代iPhone SE將會在明年3月份推出。因此最終發布時間還需要等待蘋果發布邀請函或正式發布之後才能確認。
+5
據傳，第四代iPhone SE將配備6.06英寸的OLED屏幕、搭載A18晶片，並採用4800萬像素主攝和USB-C接口。設計方面，與標準版的iPhone 14類似。
總結來說，儘管目前關於第四代iPhone SE的發布時間還存在一些不確定性，但可以確定的是它將搭載最新的技術和功能。更多詳細訊息還需等待蘋果官方公布。
延伸閱讀：智能手機正式走進OLED時代 出貨量飆升50% 今年三星將有大增長（點擊連結看全文）
+4
iPhone SE外觀將會與iPhone 16相類似 4大賣點外還價廉不吸引？傳首款iPhone摺機將在2026年問世 細摺揭蓋摺屏設計會似這機？Apple新專利曝光 兩大招讓摺疊屏幕更耐用 iPhone摺機要來了？iPhone 16系列值不值得等？更大顯示屏與潛望式長焦外還更輕薄iPhone 16後蓋會變得更輕薄 A18晶片助陣 更配AI功能再有突破iPhone 16或帶來40W快充革命 Pro Max版電池容量增至4769mAh台積電2nm製程即將試產 首發於iPhone 17會有更流暢、高效體驗？
【本文獲「中關村在線」授權轉載。】