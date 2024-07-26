動漫節2024高達模型比賽作品展圖輯｜場內5大必影打卡位一覽｜今日 7 月 26 日是香港動漫節2024 ACGHK 2024 正式開始的日子，作為一年一度的動漫界盛事動漫節自然是內容豐富，但對不少人而言去動漫節最重要其實是去睇和買玩具模型，尤其是每年動漫節都是「高達模型製作人全球盃」高達模型比賽的作品展，《香港01》科技玩物頻道以下為大家送上高達模型展圖輯及場內5大必影打卡位。



動漫節2024海量模型、玩具展出 唔買齋睇都開心

不少人來動漫節的主要目的就是睇模型和最新的玩具，而模型、玩具發燒友在今個動漫節一定大飽眼福，首先是每年恆例的高達模型比賽展，今屆的作品平均水準相當高，單是睇其他模型友的作品已令人賞心悅目。動漫節ACGHK2024門票 - 獨家減$5

今年高達模型比賽的參賽作品水準相當高，記者影到手軟。攝影：林卓恆

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而現場 Bandai Namco、Hot Toys 等玩具模型品牌的攤檔也展出了大量已推出及即將推出的模型玩具，不少位置更設置了巨大模型讓人打卡，接下來幾日去動漫節時記得不要錯過。動漫節ACGHK2024門票 - 獨家減$5

按圖放大動漫節2024 高達模型比賽參賽作品展圖輯：



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香港動漫節2024 5大必影打卡位

1. Bandai Namco

擺放了足足一整個人高的突擊自由高達模型供大家打卡。另外 Bandai Namco 的裡面也展示了大量旗下玩具品牌的 Product，最值得朝聖是售價近萬港幣的解體匠機，真正唔買睇下都開心。動漫節ACGHK2024門票 - 獨家減$5

攝影：林卓恆

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2. 死侍 x 狼人 Deadpool & Wolverine 等身大模型

剛剛在香港上映的最新 Marvel 電影《死侍與狼人》Deadpool & Wolverine，在動漫節2024 內就擺放了死侍和狼人的等身大模型，打卡必影。動漫節ACGHK2024門票 - 獨家減$5

攝影：林卓恆

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3. 初號機塗裝汽車

攝影：林卓恆

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4. 米山舞 x 初音未來 聯名模型

攝影：林卓恆

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5. GoodSmile攤位內的大型地隱俠模型