動漫節2024 Cosplay Day 3美圖相集圖輯｜阿儀 時雨羽衣 Re:0 FF7

動漫節2024 Cosplay Day 3 美圖相集圖輯｜來到香港動漫節2024 ACGHK 2024 第三天（7月28日），除了繼續有不少Coser前來會場動漫節會場中cos角色，阿儀亦到來到現場cos《鬼滅之刃》的角色。《香港01》科技玩物頻道立即為大家送上動漫節2024 Day 3 Cosplay 美圖相集。



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動漫節2024 第三日 阿儀入場cos鬼滅角色！

來到動漫節2024 的第三日，到場人數仍然極多，而且三樓Hall 3仍有不少Coser到會場。之前阿儀曾預告前來cosplay，她正是cosplay《鬼滅之刃》的產屋敷耀哉。而且更同多位「大隻」柱合照！動漫節ACGHK2024門票 - 獨家減$5

阿儀cos《鬼滅之刃》的產屋敷耀哉，與一眾柱合照。

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今年可以看到極多不同遊戲、動漫及VTuber的Cos，每一位都cos得非常忠於原著，十分像真，充滿魅力！記者就會會場，為大家精選多位出色的coser的美圖相集！

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按圖放大動漫節2024 Day 2 Cosplay 美圖相集：



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攝影：林卓恆

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