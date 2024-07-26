動漫節2024 Cosplay Day1 美圖相集圖輯｜原神 崩鐵 初音 VTuber ｜今日 7 月 26 日是香港動漫節2024 ACGHK 2024 正式開始的日子，作為一年一度的動漫界盛事動漫節自然是內容豐富，但對不少動漫迷而言動漫節最重要就是可以看到各位別出心裁、美輪美奐的 Coser。《香港01》科技玩物頻道立即為大家送上動漫節2024 Day 1 Cosplay 美圖相集。



動漫節2024 正式開始 入場人數多極熱鬧

今日是動漫節2024 的第一日，雖然是星期五平日兼早上下雨，但仍無損動漫遊戲迷的熱情、到場人數仍然極多，會長外一般入場的人龍一如以地長，場內也同樣是隨處都可見到 Coser。

今年大會實行了有關 Cosplay 的新規定，相關規定有人支持有人反對；不知道對 Coser 參展過程影響有多大，但至少不允許使用腳架這點記者十分支持，在會場內走動時舒服得多，人流移動也更順暢了。動漫節ACGHK2024門票 - 獨家減$5

整體而言會場內比去年好行得多

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就記者自己所見今年 Coser 所出角色比過去一兩年有些變化，《原神》Coser 的數量明顯減少（但仍是很多），不過《原神》Coser 少了的時候《崩壞: 星穹鐵道》、《絕區零》等其他米哈遊遊戲角色的 Coser 則比去年更多，結果下來米哈遊相關角色的數量仍是全場最多，尤其是不少人都將《崩壞: 星穹鐵道》主角「開拓者」的 Cos 服當成一般服裝穿著入場，場內差不多是每行幾步路就見到一個開拓者。

其他較多人出 Cos 的角色則有初音未來、各路 VTuber、蔚藍檔案等手遊角色；近年火紅火熱的《葬送的芙莉連》也有很多人 Cos。

按圖放大動漫節2024 Day 1 Cosplay 美圖相集：



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記者特別貼堂

Chiikawa 吉伊卡哇（兄弟）mascot



近年在日本及港台均極受歡迎的吉祥物「Chiikawa」吉伊卡哇，今日就有人穿了 Chiikawa 的 mascot 裝束，非常受入場人士及其他 Coser 歡迎，出場後一直都被人爭著合照打卡。動漫節ACGHK2024門票 - 獨家減$5

因為在內地流傳的惡攪圖片系列，令 Chiikawa 在網上不時被稱為「兄弟」。

攝影：林卓恆

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攝影：林卓恆

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王下一桶



來自《崩壞: 星穹鐵道》的王下一桶，有玩的人都知道是什麼。不過今天穿這件 Cos 服應該很熱吧...