【愛玩具的女YouTuber】YouTube新頻道想盡快獲得觀眾訂閱，當然要有賣點，近年流行一招，就是穿著性感打扮，介紹男性向產品，早前以「G Cup」為自我介紹的東雲うみ便是其中一個成功例子。

小背心砌高達吸 View、東雲うみ真身是寫真女星

早前一位名為東雲うみ的美女突然在 YouTube 出現，她的頻道只有三條影片，卻在一個月內收獲近 5 萬訂閱，原因其實都相當明顯，就是她 G Cup 的傲人身材。

下筆之時，東雲うみ組裝高達模型的影片已經直衝 30 萬 view，影片的縮圖亦在各大網站廣為流傳（圖 Youtube）

熱情的網民很快就找到了東雲うみ的真正身份，其實她本職是一名在日本頗有名氣的水著寫真明星，組裝高達只不過是她的興趣之一。

👇👇👇按圖放大看東雲うみ美照👇👇👇

+ 13 + 13 + 13

東雲うみ看似是以性感路線作為頻道賣點，但從影片中所見，她在高達模型的組裝時，由開盒以至滲線、上色等各個步驟都算有板有眼，而且居然還會提供高達組裝貼士，看得出她本人對於高達還是有一定的「愛」與認識，並非甘以花瓶自居的女孩👇👇👇

+ 9 + 9 + 9

不止東雲うみ！對玩具有愛的 4 個美女 YouTuber 推介

其實要數對玩具有認識、有興趣的女 YouTuber，又豈止東雲うみ一個？《香港01》科技玩物記者就尋遍 YouTube，搜羅了幾個風格活潑、又對玩具模型特別有認識的美女 YouTuber 推介給各位 Follow，同時也放上各人多張美照圖輯供大家欣賞👇👇👇

+ 29 + 29 + 29

同場加映：2020盤點10大抵玩平價手機

按此閱讀更多：2020盤點10大抵玩平價手機 $3000價位高性價比推介