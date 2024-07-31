變頻冷氣慳電｜網民換新機開25度也不涼、原來做錯1事+熱又超耗電 即睇慳電貼士｜夏天有不少人都會換新冷氣，不過原來新買的冷氣做錯1件事的話，即使冷氣長開都不會涼，而且更耗電，即睇原因+冷氣慳電貼士。



新買冷氣開足一星期都不涼

夏日炎炎，不少人都會開冷氣降溫，不過有網民分享，早前家中新買了變頻冷氣，但開足一個星期都不覺得涼，明明已調到25度吹了5小時，但室內溫度依然維持在30至31度。網民提到安裝時有師傅提醒如果放在陽台會令散熱不佳，為此樓主已經加裝了抽氣扇，但效果還是一樣，開到25度還是沒有涼快的感覺，為此十分不解。

有網民分享早前家中新買了變頻冷氣，但開足一個星期都不覺得涼。

雖然樓主已經加裝了抽氣扇，但效果還是一樣 。

原因與擺放位置有關？

對此有不少人在下面留言發表見解，包括冷氣的出風位不能對玻璃窗，以及跟紗窗調位等等，或把窗打開通風等等，避免熱氣在陽台不停內循環。

有網民嘗試解答樓主問題

其實箇中原因台電之前在專頁上發布過，如果分體式冷氣的室外機的散熱空間不足，會讓冷氣無法正常散熱，熱氣會一直積聚而影響降溫效果。所以建議分體式冷氣的室外機安裝在通風良好的地方，盡可能避開「西斜」方向，而且散熱位避免被其他物品阻擋。

冷氣散熱貼士(台灣電力粉絲團)

冷氣慳電貼士

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