奧運免費手遊2024 人人都可以成為張家朗?指尖格劍射箭輕鬆比賽|2024奧運進行得如火如荼,香港張家朗及江旻憓先後奪金振奮人心,而今屆奧運官方推出了免費手機遊戲Olympics Go! Paris 2024,讓大家都可以親身參與奧運盛事!



Mario & Sonic 奧運遊戲成絕唱?

相信有不少人都有玩過Mario與Sonic的奧運比賽遊戲,任天堂與Sega過去20年都一直推出此系列遊戲去配合奧運盛事。不過有外媒指2020年開始國際奧委會決定不再續簽遊戲的授權協議,而改為由自己掌控授權。所以今屆奧運沒有看到Mario及 Sonic的身影。

Mario & Sonic at the Olympic Games Tokyo 2020

國際奧委會官方推Game「Olympics Go! Paris 2024」

今屆國際奧委會與 Power Rangers: Battle for the Grid 工作室 nWay 合作,推出一款名為 Olympics Go! Paris 2024 的手機遊戲,玩家可以在遊戲中玩到奧運比賽的頂目,包括劍擊、射箭及跑步等,以指尖比賽,人人都可以學張家朗玩劍擊。

Olympics Go! Paris 2024

小編實試:玩法簡單 老少咸宜

小編下載遊戲試玩,感覺玩法比較簡單輕鬆,應該無論三歲定八十都可以輕鬆上手遊玩。項目包括射箭、滑板、及高爾夫球等多個奧運項目,玩家更可以建造城市。

實試遊戲

登入遊戲後可以選擇國籍及輸入姓名。

然後可以自訂運動員角色的性別、膚色、樣貌及髮色等。

玩家須逐個項目解鎖,玩完一個項目才解鎖下一個項目;每個項目都有不同的項目選擇。

每個頂目的玩法都不一樣,例如跑步是透過不停點擊畫面去控制速度,而劍擊的玩法即有點像太鼓之達人,點擊或長按畫面的圓圈去出招。

總結:Mario &Sonic 版本比較複雜具挑戰性

Mario & Sonic at the Olympic Games Tokyo 2020

整體來說,小編個人比較喜歡Mario &Sonic 版本的奧運遊戲,因為其設計是用於遊戲機上遊玩,可以以多個按鈕操作,比較複雜及有挑戰性;而手機遊戲主要操作方式為點擊屏幕,相比之下玩法較為單調,不過正因為玩法簡單,所以適合的年齡層會較廣,大人小朋友都可以玩得到。除此之外,Mario &Sonic 版本可以選擇喜愛的角色人物來比賽,亦為遊戲增加了點趣味,適合粉絲遊玩;而Olympics Go! Paris 2024則主打貼近現實,用家可以自訂角色外貌,相比起Mario &Sonic 版本更具代入感。