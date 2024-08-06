1More SonoFlow 2代 藍牙耳機率先開箱｜$629平過山寨AirPods Max！仲更靚聲更長氣｜連嘉盈BB都戴過的美國影音品牌 1More SonoFlow 頭戴式藍牙耳機，將在8月初發售第2代：1More SonoFlow HQ51，藍牙制式升至bluetooth 5.4、支援LDAC高清解碼、長氣100小時超長續航力！



比1代再平70蚊！平過華強北老翻AirPods Max

乜都係假，1More SonoFlow 2代 最強賣點就是性價比，1代上市時定價為$699，而2代就降價至$629，不單比1代更便宜，甚至比淘寶的山寨AirPods Max更平，而且絕對不是「垃圾聲」，玩到藍牙5.4及LDAC高清解碼，已經平到可以稱為「價格破壞」、「搞串場」的地步。

1More Sonoflow 2代（鍾世傑 攝）

1More Sonoflow 2代 另外還有藍色版（鍾世傑 攝）

上一代1More SonoFlow連嘉盈BB都用來打卡，樣子簡潔而且輕便，聽歌亦都幾靚聲。

上一代1More SonoFlow連嘉盈BB都用來打卡，樣子簡潔而且輕便，聽歌亦都幾靚聲。

1代 1More SonoFlow 已經好抵用，但認真講其用料、配色、機面上的印字都有輕微的廉價感；去到2代1More就收到晒用家意見，基本配色放棄了1代的銀灰色，改成更紮實的黑鐵色及金色機面印字，得罪講句就是向Sony 取經，飛走那一陣「高登腦場gadget味」，別少看這一點改變，拿上手的感覺真的高級很多。配戴感跟上代相同，耳機臂鬆緊度合理，兩個耳機可以旋轉，除了更貼耳型外好處是掛頸時耳機可以平放在胸前，襯衫好睇且不會阻礙頸部轉動。

基本版的機身顏色由銀灰色（圖右）改為更紮實的黑鐵色（圖左）。（鍾世傑 攝）

耳機臂上的1More 字樣改用金色。（鍾世傑 攝）

耳機臂下面的長方型金屬裝飾，由金屬色（圖上）改用了鏡面（圖下）。（鍾世傑 攝）

配戴感跟上代相約，耳機臂鬆緊度合理。（鍾世傑 攝）

兩個耳機可以旋轉，掛頸時耳機可平放在胸前，不會阻礙頸部轉動。（鍾世傑 攝）

上代耳機盒（圖右）有個立體間隔限制了耳機收納方向，今代（圖左）已完全取消。（鍾世傑 攝）

硬件效能3大提升

1More是一間很硬核的技術流耳機品牌，它們每次出新一代耳機，在硬件效能上都一定有提升，這些改良在表面不容看出，需要睇介紹、親耳聽過、操作過先會明白。

1 藍牙規格升級｜bluetooth由5.0升到5.4版本，除了更節省電量更少斷線，可以同時駁多部硬件，又或是跟其他耳機駁同一部手機聽歌。



2 電量多20小時｜SonoFlow 2 多得升級了藍牙5.4，因為本身的耗電量更低，以80分鐘充爆100％電量後，可以連續開住ANC降噪聽歌65小時（關ANC用100小時）（1代開ANC 50小時／關ANC 80小時）／快充5分鐘可以聽5小時。



3 AI演算降噪，聽歌、通話離音更少｜QuiteMax 智能降噪令聽歌時，通話時都更少少雜音。



使用AAC格式聽My Little Airport《威士忌》，2代（圖左）的人聲更清晰、而且與背景樂的層次感更好。（鍾世傑 攝）

4 雖然耳機的動圈單元用料、規格不變，但因為再度由品牌御用的格林美音樂得獎聲樂師tune聲，藍牙5.4本身亦比1代的5.0先進，使用AAC格式聽My Little Airport《威士忌》，2代的人聲更清晰、而且與背景樂的層次感更好。（由於試用時未正式推出，無法以LDAC格式駁android手機試玩，因此只用iPhone + Apple Music試聲）



總結：$629係抵用嘅

平心而論1More SonoFlow 2代在外觀上是小改良，有重新配色、優化細節，但影相其實不太看得出有非常明顯的改變，要看過實物才會真正明白兩代分別。音色方面，我也不能硬吹噓到它足以打敗其他名牌耳機，但以$629身價，我敢講聽感有千元以上耳機水平，絕對抵玩。有興趣的人可以下星期去影音店試試；或8月9日入會展「香港高級視聽展AVshow」的代理soundwave audio 攤位，拎實機上手親耳試聽。