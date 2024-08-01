巴黎奧運｜滑板金牌堀米雄斗耳機裡播什麼？歌單曝光驚見兩大天后

本屆巴黎奧運滑板項目已於 7/30 凌晨落幕，這次奧運金牌仍由上屆東京奧運金牌日本選手堀米雄斗拿下。雖然曾一度跌落第七名，但最後放了大招，拿下 97.08 分的高分逆轉勝，最終實現二連霸。



而整個比賽過程中，堀米雄斗始終帶著耳機，在賽後訪問時，雖然他提到自己在最後放大招時，並沒有放音樂，但相信仍大家都十分好奇，堀米雄斗平常滑板時都聽什麼歌吧？稍早，就有細心的網友找出他的歌單，接下來，就讓我們一起來看看奧運金牌都聽什麼歌吧！

巴黎奧運滑板金牌由上屆東京奧運金牌日本選手堀米雄斗拿下。（Reuters）

巴黎奧運滑板金牌由上屆東京奧運金牌日本選手堀米雄斗拿下。（Reuters）

巴黎奧運滑板金牌由上屆東京奧運金牌日本選手堀米雄斗拿下。（Reuters）

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奧運滑板金牌耳機裡都聽什麼歌？日本滑手堀米雄斗歌單曝光！

最近就有網友找到堀米雄斗先前接受《JENKEM MAGAZINE》訪問時分享的「手寫歌單」，令人驚訝的是，當中除了大家熟知的饒舌歌手 Ye a.ka. Kanye West 、Kendrick Lamar、Lil wayne、Playboi Carti、舐達麻的歌曲外，還有日本 90s 的流行歌曲，包括：歌后宇多田光、安室奈美惠⋯⋯網友們看到這歌單後，紛紛留言大讚他的聽歌品味真的太讚了！

▼ 堀米雄斗手寫歌單

NAMEDARUMA〈Buds Montage〉

Utada Hikaru 〈Automatic〉

Utada Hikaru 〈Pink Blood〉

Namie Amuro 〈Baby Don’t cry〉

Kanye West 〈Father stretch My Hands〉

Lil Ｗayne 〈YM Wasted〉

Kendrick Lamar〈Money Trees〉

Playboi Carti 〈2024〉



事實上，除了堀米雄斗的手寫歌單外，其實 Nike Tokyo 也曾請堀米雄斗分享他滑板的歌單，並如果有興趣的讀者不妨去聽聽。

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