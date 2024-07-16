Cambridge Audio Melomania P100 評測｜英國貨靚樣好聲仲有ANC降噪｜入耳式藍牙耳機技術已無新突破、款式出到悶又冇新功能，廠商轉移到兩大新藍海：開放式運動耳機，還有頭戴式藍牙耳機市場。比如英國音響品牌Cambridge Audio，亦發行了他們首支ANC 降噪耳筒 Melomania P100，無論用料、音色、續航力、降噪能力都比入耳式出色得多，滿足高要求用家，馬上來個開箱試用。



頭戴式藍牙耳筒市場傾向兩極，不少美日品牌開始做平價膠殼、超多味精低音款，自劈千幾身價跟平價耳粢打泥漿摔角。一係就用到最靚物料，5、6千定價非人人負擔得到。那有沒有款式價錢可以些微提高，但外觀設計、用料質素、音色都有一定水準的機款，可以滿足各位「音樂中產人士」呢？

Cambridge P100 評測

手工靚到唔似賣咁平

有！可以考慮英國品牌Cambridge Audio 的首支ANC 降噪耳筒 Melomania P100：它起用磨沙銀色金屬面板、藍牙耳機少見的AB類擴音器，專為P100訂製的 40mm 三層 Mylar 振膜釹磁鐵動圈單元，戴出外觀及內涵兼具的英倫風格，更不用跟滿街的索尼XM5及華強北AirPods Max 撞款，而價錢比想像中更抵玩，連耳機外帶箱的設計和用料都有高級品的質素，但埋單全套只賣$2180。

Cambridge Audio Melomania P100 評測（鍾世傑 攝）

+ 1

40mm 動圈單元 + AB級擴音

成對耳機的靈魂就是發聲單元，Cambridge P100是使用特別訂製的40mm 動圈單元，使用了三層 Mylar 振膜，回彈力高令到音色更爽快有力。擴音方面跟早前上市的入耳式 M100 一樣，在藍牙耳機上加入源自同廠 CXN 系列擴音器的 Class AB 擴音技術，有一陣暖暖的HiFi味，加上支援aptX Adaptive 高清24bit/96kHz，及 aptX Lossless藍牙編解碼，配合相應的Android手機式播放器，可以聽出無損傳輸 CD 品質級別的音色。

Cambridge Audio Melomania P100 評測（鍾世傑 攝）

精良設計但機身好輕

設計源自Cambridge logo的一大一細雙圈設計面板，使用了金屬物料。其餘機身機殼為膠料、頂部頭帶是尼龍料，耳墊用純素皮革及記憶海綿耳墊，好處是比金屬耳機輕身（P100 重330g、AirPods Max 重400g），長戴也不會累。再者其上色水準高，磨沙銀色機面根本看不出是膠；而尼龍網料頭帶則適合炎炎夏日配戴，通風親膚。具備 PX4 防潑水等級，落雨天、勁流汗也會用擔心影響機能。

Cambridge Audio Melomania P100 評測（鍾世傑 攝）

Cambridge Audio Melomania P100 評測（鍾世傑 攝）

超長氣ANC降噪．5分鐘快充用2小時

一般藍牙耳機開了主動式降噪（ANC），電池消耗就會倒水咁流失。P100 雖然是Cambridge 首支ANC機種，但就做到相當不俗的三段自定級別隔音、透明模式（即時反過來不隔音，刻意讓你聽到周圍的環境聲），加配「 Melomania Connect 」app就可以控制EQ及三段自定ANC降噪效果，而且開動降噪都可以玩60小時（關閉降噪更操作長達 100 小時），快速 5 分鐘即可使用2小時（關ANC更可用四小時），果然是超長氣。

簡單以P100 配iPhone 用AAC《我推2》主題曲，節奏超快的電子音樂，三層 Mylar 振膜單元令到耳機反應好快，聽落不會拖泥帶水，作品編曲層次複雜，但P100 都處理得屠次分明，人聲跟樂器聲分離得不錯，低音不會太重口味，很適合聽流行曲。

簡單以P100 配iPhone 用AAC《我推2》主題曲（鍾世傑 攝）

之後再用P100駁Android手機聽聽《名偵探柯南》新電影主題曲《相思相愛》，此作編曲簡單，更著重聽aiko的女聲，雖然音源仍然只是Apple Music的串流file，但由於藍牙解碼行AptX Adaptive，層次感、aiko的人聲更加清晰通透，亦聽到P100的背景聲很淨，與樂器的分離度更好。

之後再用P100駁Android手機聽聽《名偵探柯南》新電影主題曲《相思相愛》（鍾世傑 攝）

整體感覺：Cambridge P100 的音色有層次，低音大小適中不過火，2千零蚊機價聽到幾千銀歐洲機style，戴上耳都會feel到似高級貨。機身唔重、戴得舒服，如果你對音樂及機身設計有一定要求，再加上市面都會有一／二百蚊減價，總計是幾抵玩的。不過機面設計比較厚，有一種「兵分兩路」向橫發展的感覺，要戴過上耳先知你是否會喜歡。

Cambridge Audio Melomania P100

尺寸及重量：250 x 204 x 59mm／ 330g

單元： 40mm 三層 Mylar 振膜釹磁鐵動圈單元

擴音：AB 級放大技術

制式：藍牙5.3／aptX 無損播放 CD 品質／SBC/AAC／AptX Adaptive

電池續航：60 小時(ANC 關閉時為 100 小時)

其他優點：用家可更換電池和耳罩墊，專用app支援7頻段EQ調節，iPX4 防濺水，2-麥克風高通 cVc 回聲消除和雜訊抑制技術

附屬品：耳機盒／USB-C to 3.5mm接線／USB-C to USB-C 接線

售價：$2180