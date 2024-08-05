Logitech推永續滑鼠｜疑設收費訂閱更新功能｜網民：同租有咩分別｜近日Logitech CEO指團隊正研究推出「永久滑鼠」（forever mouse）訂閱制服務，用戶可能會透過訂閱制的方式來提供定期的軟體更新服務，消息一出讓大批網民熱議，即睇詳情。



Logitech 疑研發「永久滑鼠」

現在有不少公司的都以月費訂閱提供服務，例如Netflix及Apple Music等影音串流服務。近日Logitech CEO Hanneke Faber指Logitech 或會研究「永久滑鼠」 並推出訂閱制服務，以提供定期的軟體更新服務。目前Logitech暫時還沒有具體推出產品的計畫，但Faber在接受《The Verge》的Decoder訪問時，詳細解釋了這個概念。Logitech位於愛爾蘭的創新中心團隊向Faber展示了這款「永久滑鼠」，比標準的滑鼠稍重一點，但配備有「出色的軟體和服務」並持續更新及長期使用。

Logitech 疑研發「永久滑鼠」

Faber表示，Logitech正致力於通過更高端並且可以更新的設備來延長產品的使用壽命。由於滑鼠是一次性購買產品，因此需要透過某種模式來持續更新軟件。Faber亦提到Logitech也在考慮其他商業模式，例如用戶可以把舊滑鼠換成新版本，類似iPhone升級計畫。他指目前用戶平均只花約26美元(約200港元)購買滑鼠或鍵盤，這對於每天使用的產品來說實在太低，Logitech有很大空間於此領域創造更多價值，以提升用戶的工作效率。不過Faber強調Logitech目前還沒有具體推出「永久滑鼠」的計畫，這只是公司創新團隊正探索的一個概念。

Logitech G50X系列滑鼠深受用家歡迎。

網民：租有咩分別?

網民認為Logitech此計劃十分荒謬 (《同門》劇照)

此消息引來大批網民的討論，有不少人都認為此計劃十分荒謬，稱「差點以為今日是4月1日(愚人節)」，另外亦有網民指「這與我租滑鼠有甚麼分別」、「訂閱即是說不能擁有」，亦有人笑言「我能與家人分享密碼來用嗎？」及「只有更新軟件來讓它變得靈活」，除了嘲諷之外。亦有人認真討論「「我一生中從未遇到滑鼠故障。我更換滑鼠都是因為它們變得污糟，或者橡膠涂層磨損等原因。訂閱制滑鼠服務絕對是我聽過最荒謬的東西！」可見普遍大眾都對此做法感到荒謬。不知大家又覺得訂閱制的滑鼠是好還是壞呢？

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