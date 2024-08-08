友和電器+豐澤優惠：$1750 Insta360 Ace運動相機、$8電競耳機、LED電視51折起｜友和YOHO及豐澤電器於近日分別舉辦「VIP狂歡節」及「品牌勁賞週」，多款電器都有優惠，包括以$1750買Instax 360 Ace運動相機、$8買電競耳機等，即睇優惠詳情。



友和YOHO「VIP狂歡節」

友和YOHO於8 月 11 至 19 日舉行「VIP狂歡節」，多款電器都有減價優惠必買 $1750買Insta360 Ace、$8買MSI電競耳機等，以及$618買真空吸附掛燙機。無論是暑假遊玩還是開學準備都十分適合，即睇優惠。

友和YOHO「VIP狂歡節」

除此之外，另外8月同時有換購優惠，原價$5980的Samsung投影機$3980有交易。

8月友和YOHO同時有換購優惠。

另外使用以下的支付方式都能有相應的優惠。

豐澤「品牌勁賞週」

由即日起至8月13日豐澤舉辦「品牌勁賞週」，Panasonic的產品低至51折起，ASUS的產品則低至25折起，優惠產品包括ASUS 華碩 TUF23.8寸電競顯示屏減$1269；PANASONIC LED 電視減$8901；PANASONIC 3/4 匹 Inverter PRO 變頻冷暖窗口式冷氣機減$1450，十分適合在暑假使用，即睇推介產品。

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