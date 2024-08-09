上鹹網被黑客勒索散播裸照 限12小時內過數 網民教1招防流出+舉報｜有網民指近日收到一封電郵內容指透過侵入成人網站得到其裸體視訊，及後網民講出一招自保，即睇詳情！



上成人網站收勒索電郵

在連登討論區上有人發帖文指收到勒索電郵，內容寫到：「我在色情網站上安裝了一個惡意軟體，當你觀看影片時，我控制你的顯示器和相機，並收集您的所有資料及聯絡人信息，以及你的完整照片。我準備了雙螢幕錄影帶，一部分顯示你正在觀看的影片，另一半顯示你Webcam拍到的畫面（即你在做骯髒的事情）。我準備好忘記你的一切，讓你繼日常生活。我提供兩種選擇給你：要麼是對此消息視而不見（不建議），要麼支付我少量費用來完結此事。」

上鹹網被黑客勒索散播裸照？還是spam mail垃圾郵件？（網上圖片）

在連登討論區上有人發帖文指收到勒索電郵(LIHKG)

勒索橋段似足網劇Black Mirror(Black Mirror 劇照)

電郵再續道：「讓我們深入探討以上兩個選項。第一個選擇是忽略我的消息。讓我告訴你如果你走這條路會發生什麼事。我一定會把你的影片發給你所有聯絡人，包括你的家人、同事等。明智的選擇是付錢給我，並且保密。你骯髒的秘密仍然是你的秘密。我會把錄影帶刪掉。一旦你付了我的費用，你就可以繼續你的日常生活和家庭，這一切都沒有發生過。您可以透過比特幣付款。轉帳金額：1950 美元。注意：您現在有 12 小時的時間來轉帳。 （我在這封郵件中有一個特定的系統，現在我知道您已閱讀這封電子郵件）。獲取比特幣可能需要一些時間，所以不要等待。如果我沒有收到比特幣，我一定會把你的性愛錄影帶發送給你所有的聯絡人，包括近親、同事和更多人。但是，如果我收到付款，我會立即刪除錄影帶。如果您確實想要證據，請回覆「是」我每天都會將你的性愛錄影帶發送給你 12 個聯絡人。這是不可協商的一次性報價，因此不要回覆此訊息浪費我和您的個人時間。讓我提醒你，我的追蹤器仍會保持追蹤讀完此訊息後你採取什麼行動。老實說，如果您搜尋不適當的內容，在你的時間結束前，也會將你的影片分享給您的家人及同事。」

網民收到的勒索電郵

網民用1招自保唔擔心

網民指平時的Webcam有遮蓋著所以不擔心。想要保障影像私隱安全，除了可以選擇有物理開關鏡頭的手提電腦之外，亦可以用貼紙將其封閉，甚至使用沒有鏡頭的電腦，以物理方式防止黑客用入侵電腦的方式得到自己的影像。除此之外樓主更建議收件人舉報其為垃圾郵件及去https://chainabuse.com/category/sextortion 報告。

聯想的 ThinkShutter 物理開關（AppSo）