藍牙耳機唔使買咁貴！6款高CP值推薦$119起降噪/運動/Hi-Res/防水｜藍牙耳機愈鬥愈平，更有運動、骨傳導等不同類型的耳機供選擇，最近119已經買到一對ANC降噪款，今次就介紹6款質素不錯的藍牙耳機，最貴$499、最平$119。



Sudio D1 & Sudio T3｜有柄冇柄都好平

歐洲耳機品牌Sudio的出品向來CP值高，大部分耳機的定價都不出400蚊，加上歐洲風格的簡約設計、賣相唔差。新一年又有2個新model推出，包括像AirPods一樣「有柄」的Sudio D1（售價：HK$299） ，以及細細粒完美Fit耳仔「冇柄」設計的Sudio T3（售價：HK$349）

左起「冇柄」設計的Sudio T3（HK$ 349）、有柄設計的Sudio D1 （HK$ 299）。

兩款新機址搭載最新藍牙5.4技術，連接更加穩定；而且也極限地壓縮了充電盒尺寸：Sudio T3 連充電盒6小時播放續航力（連充電盒共25小時／Sudio T3提供黑、粉紅、粉藍、亮白4色）、而Sudio D1 更有多達6小時續航力（連充電盒共30小時／Sudio T3提供黑、白2色）。

CMF Buds Pro 2｜耳機盒有嘢玩

以簡約型格設計成名的Nothing，子品牌 CMF 早前推出了第2代 CMF Buds Pro 2 耳機，最大特色是耳機盒上有個自定功能智能旋鈕，可以控制各種音色設置，不用下下開app。耳機本身升級至11mm低音／6mm高音雙驅動單元。又有LDAC無損藍牙制式、Hi-Res Audio Wireless認證，並有高達50 dB的先進混合主動降噪功能。再加上43小時總電池續航力（連充電盒），快速充電10分鐘即可播放7小時，抵用。

售價：$499

CMF Buds Pro 2

1MORE Q30｜QuietMax通話超清晰

1MORE 是擁有自家開發團隊的真正美國公司（周杰倫也有股份），每有新作都會在功能、這對1MORE PistonBuds PRO Q30僅售$380 就有齊6支收音咪QuietMax ANC主動式降噪、藍牙5.3 LE Audio 省電制式、30小時續航力、10分鐘快充2小時、IPX5防水，勁抵用。

售價：HK$380

1MORE Q30｜QuietMax通話超清晰

JEEP Spirit JP-EC002 骨傳導耳機

JEEP Spirit JP-EC002無線藍牙耳機，採用骨傳導設計，開放式佩戴不隔絕外界聲音，輕鬆排在耳仔上方，聲音就會經由頭骨入耳，不會堵塞耳朵，享受音樂時仍能留意周遭環境聲音，開揚的聽感適合運動時使用。

耳機搭載Bluetooth 5.3晶片，2擁有IPX6級防水防塵性能，可以承受淋水、潑水，運動出汗也不用擔心。人體工學設計能穩固地掛在耳朵上，跑跳都不易掉落。電池續航方面也有顯著升級，一次充電最長可連續使用15小時，滿足你一整天使用無憂。超輕的33g機身讓你幾乎感覺不到它的存在，佩戴更加舒適自在。

售價：HK$168

Redmi Buds 6 Lite｜$119超平主動降噪

紅米新耳機 Redmi Buds 6 Lite 支援40dB 混合式主動降噪及通透模式，2000Hz寬頻降噪，覆蓋日常生活中更多低頻場景。耳機定價僅＄119，本身音色亦相當不俗，內置12.4 mm鍍鈦振膜揚聲器及四種音效設定， 支援Google 快速配對及小米耳機應用程式。配合充電盒、總續航力達38小時。快速充電10分鐘即可用2小時。

售價：HK$119