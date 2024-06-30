無線耳機一定要買貴款？3款CP值高國產耳機帶來Hi-Res音樂體驗

在我們的日常生活中，耳機已經成為僅次於手機的必備數碼產品。無論是通勤、運動還是休閒娛樂，耳機的存在幾乎不可或缺。市面上耳機的價格跨度很大，從幾十元到幾千元不等。



相較於高端的千元旗艦耳機，百元左右的真無線耳機往往更具性價比。對於預算有限的人來說，200元（人民幣，下同）的耳機能提供足夠的音質和功能，同時不會帶來太大的經濟壓力。200元也是各大耳機廠商競爭最激烈的價位段。

華為FreeBuds SE 2

從品牌的選擇上來說，儘量購買一些知名品牌的耳機。隨着真無線耳機市場的擴大，耳機廠商的供應鏈也日趨成熟。許多過去只有旗艦或中高端耳機才具備的功能，現在已經下放到了百元價位的耳機上。選擇大品牌的耳機不僅能保證質量和使用體驗，還能享受到更完善的售後服務，購買體驗更為安心。比如華為就有主打性價比和長續航的入門級產品：華為 FreeBuds SE2，目前的價格僅為159元（人民幣），耳機支持40小時超長續航還有彈窗配對以及通話降噪等功能，性價比極高。

漫步者的Lolli 3

很多人對200元耳機的音質還停留在「聽個響」的刻板印象中。其實，現在很多200元價位的大牌耳機在音質表現上都非常出色，甚至可以說是「以下犯上」。許多200元價位的耳機不僅支持基礎的AAC音頻編碼，還兼容aptX Adaptive這種更高規格的藍牙音頻編碼。像是漫步者的Lolli 3這款耳機就搭載了驍龍暢聽技術，支持Hi-Res（24bit/96kHz）級別的音頻體驗。這款耳機配備了13mm液晶複合振膜的大動圈單元和背向導聲學架構，音質表現十分出色。

水月雨 太空漫遊耳機

受限於耳機的自身算力和硬件成本，主動降噪功能很長一段時間都是各品牌旗艦耳機獨享的功能，想要擁有主動降噪就得多花錢。然而，如今200元以內已經可以買到降噪效果相當不錯的真無線耳機。比如我推薦的這款水月雨 太空漫遊耳機採用了單饋式的降噪方案，通過結合SOC晶片的算力實現了35dB的深度寬頻降噪能力。雖然太空漫遊耳機的降噪效果與千元旗艦耳機相比還有一定差距，但對於應付日常通勤時地鐵內的噪音和辦公室內的各種噪音已經完全足夠。

如今，在200元價位內的耳機選擇非常豐富，無論是傳統的HiFi耳機廠商還是手機廠商，都在這個價位推出了性價比極高的產品。這個價位的耳機已經能夠提供非常出色的使用體驗，無論是音質、功能還是佩戴舒適度，都能滿足大多數用戶的需求。

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