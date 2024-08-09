AVShow直擊｜香港高級視聽展2024．耳機/播放器…9個必行攤位推薦
AVShow2024｜香港高級視聽展在8月9日至8月11日於灣仔會展舉行，今時今日的影音展已經不只得十萬百萬的發燒音響，還有一般音樂愛好者都能負責、幾百幾千蚊的個影音玩意，現在就入場看看有甚麼筍貨。
必去攤位01｜Soundwave Audio
場內展出日本群馬縣名廠 Brise Audio 價值超過 13 萬港幣的「 FUGAKU 冨嶽」耳擴+機線+耳機組合，此機之前在日本的耳機展已經勁轟動，今次香港可以登記試聽，想玩就每日盡早入場，每日籌號會於 Hall 3FG Booth X13 入口即日派發，並於每日上午十時及下午二時派發即日籌號。細節請自己去相應公司facebook查詢吧。
近期市面熱賣的開放式藍牙耳機，推出有各種健康／運動數據偵測的頂配版「 Cleer ARC 3 Max 」，場內可試聽+預訂（$2,599）。
日本品牌可換腔體的訂製耳機「Acoustune ST2000 V2」重開訂製名額，2代為改良版，訂機可以同時加錢買圖中這款跟姐妹品牌「clarira」合製的動鐵單元腔體，都可算是Acoustune 極少有的動鐵機。
還有一些會場特價耳機，比如Pentaconn Scyne a01 ($5,800）、Acoustune HS1750CU ($3,200）。
必去攤位02｜ECT
ECT 雲集了多個代理品牌的新作，全都試可能已經玩你半天。首先重點品牌AK有全新AK SP3000T Copper Edition 播放器可以試聽。必試全新品牌 Forté Ears, 以歌劇和音樂劇為主題的耳機「馬克白, Macbeth」，以獨門技術加上精美的外觀，令你尤如在歌劇院「皇帝位」聽音樂。
主打年輕活力的韓國耳機品牌ACTIVO，場內可試玩播放器ACTIVO P1 並展出了首次公開，與DITA Audio 首度合作調製的聯乘款圈鐵混合耳機Q1。（鍾世傑 攝）
Noble Audio 這家美國品牌，其大腦Dr. John Moulton 有聲音魔術師Wizard，今次帶同了全球首款動圈平板混合真無線耳罩 – Noble Audio Apollo 到場。
ECT 今年最好玩是Final Audio 的攤位有個叫DTAS supporters 的活動，首先當然有新機試，另外此開發了DTAS 3D掃描技術，除了耳型更會scan用家的頭型，計算最適合你的個人調音。這計劃需要大量客人的頭型數據，只要配合參與3D掃描，除可以收到自己data受念，還送你一個紀念章。 手
必去攤位03｜B&W 及 DENON
今年 Bowers & Wilkins 有球星碧咸代言的 PX8 頭戴式耳機特價($4799)，DENON 則繼續宣傳它們可以隨時隨地做聽覺測試的真無線藍牙 Denon PerL Pro，場內有隔音室可以慢慢做test。
必去攤位04｜Cambridge audio
由1964年已開始做音響的英國名廠Cambridge audio，在場內全球率先公開／發售一體式無線串流揚聲器「Cambridge Audio Evo One」（售價 $11,800），更請到Joey Tang、恭碩良、Kolor主音Sammy、香港音樂人及唱片監製 Day Tai做嘉賓。
必去攤位05｜F-Audio EVA耳機
本地耳機品牌F-Audio （攤位：A0608）推出了多款幾百數有得玩的《新世紀福音戰士》有線耳機，高級訂製版三單元版本，連線材都跟EVA配色（會場價＄680/原價 $899）另外又有一款更加平的初號機／2號機耳機，行雙磁動圈單元版（$480訂購）。
必去攤位06｜OTG
OTG OnTheGo Limited 有一段時間專注做out door gear／gadget，近排又有新動向，成為一線國產播放器品牌 Lotoo 代理，場內的試聽房就擺設了Lotoo Mjölnir (Mjolnir 雷神之鎚) 旗艦便攜解碼耳擴音樂播放系統，勁巨型但其實可以整部放入袋出街聽！
必去攤位07｜DMA
今次在DMA攤位除了有很多特價品，又請到瑞士品牌Gaudio 的 Managing Director Nicola 來港。這品牌的耳機，百分百位於瑞士完成，他帶了兩款未公開新作給fans試聽，有趣時一方面不能拍照，另一方面連規格都保持神秘，想收集多用家真聽感。
德國ZEITGEIST於當地手作生產，以威士忌木桶物料再生為耳機機身的Whisky，每隻的木紋均有不同。（$6480）
必去攤位08｜Aroma Audio
手機聽歌用USB-C小尾巴，跟機已經有工具及2套替換的運放芯片，可自行更換、相當易玩。$2680
必去攤位08｜英京
香港知名影音專門店亦有擺攤，場內有大量特價貨品，比如耳機線、藍牙耳機等等。這款黑膠唱盤來自傳奇歌手Bob Marley 後人成立的音樂+生活品牌 House of Marley，場內有特價，$2,780買唱盤送藍牙喇叭，再送多1對KOSS KPH7有線耳機，抵玩。
必去攤位09｜Fiio
香港有非常多支持者的中國個人影音品牌Fiio，除了性價比極高，都很趕得貼時尚，近排就有1部支援藍牙的卡式帶機，以及一部未發售、可直接駁藍牙耳機的CD 隨身聽。兩部都可以在Fiio的展區內試玩。