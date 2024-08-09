AVShow2024｜香港高級視聽展在8月9日至8月11日於灣仔會展舉行，今時今日的影音展已經不只得十萬百萬的發燒音響，還有一般音樂愛好者都能負責、幾百幾千蚊的個影音玩意，現在就入場看看有甚麼筍貨。



必去攤位01｜Soundwave Audio

場內展出日本群馬縣名廠 Brise Audio 價值超過 13 萬港幣的「 FUGAKU 冨嶽」耳擴+機線+耳機組合，此機之前在日本的耳機展已經勁轟動，今次香港可以登記試聽，想玩就每日盡早入場，每日籌號會於 Hall 3FG Booth X13 入口即日派發，並於每日上午十時及下午二時派發即日籌號。細節請自己去相應公司facebook查詢吧。

日本 Brise Audio 價值超過 13 萬港幣的FUGAKU 冨嶽耳擴+機線+耳機組合（鍾世傑 攝）

近期市面熱賣的開放式藍牙耳機，推出有各種健康／運動數據偵測的頂配版「 Cleer ARC 3 Max 」，場內可試聽+預訂（$2,599）。

「 Cleer ARC 3 Max 」，場內可試聽+預訂（$2,599）（鍾世傑 攝）

日本品牌可換腔體的訂製耳機「Acoustune ST2000 V2」重開訂製名額，2代為改良版，訂機可以同時加錢買圖中這款跟姐妹品牌「clarira」合製的動鐵單元腔體，都可算是Acoustune 極少有的動鐵機。

Acoustune ST2000 V2（鍾世傑 攝）

「clarira」合製的動鐵單元腔體（鍾世傑 攝）

還有一些會場特價耳機，比如Pentaconn Scyne a01 ($5,800）、Acoustune HS1750CU ($3,200）。

Pentaconn Scyne a01 ($5,800）、Acoustune HS1750CU ($3,200）。（鍾世傑 攝）

Acoustune HS1750CU ($3,200）（鍾世傑 攝）

Pentaconn Scyne a01 ($5,800）（鍾世傑 攝）

必去攤位02｜ECT

ECT 雲集了多個代理品牌的新作，全都試可能已經玩你半天。首先重點品牌AK有全新AK SP3000T Copper Edition 播放器可以試聽。必試全新品牌 Forté Ears, 以歌劇和音樂劇為主題的耳機「馬克白, Macbeth」，以獨門技術加上精美的外觀，令你尤如在歌劇院「皇帝位」聽音樂。

ECT 雲集了多個代理品牌的新作，全都試可能已經玩你半天。

首先重點品牌AK有全新AK SP3000T Copper Edition 播放器可以試聽

全新品牌 Forté Ears 以歌劇和音樂劇為主題的耳機「馬克白, Macbeth」（鍾世傑 攝）

主打年輕活力的韓國耳機品牌ACTIVO，場內可試玩播放器ACTIVO P1 並展出了首次公開，與DITA Audio 首度合作調製的聯乘款圈鐵混合耳機Q1。（鍾世傑 攝）

場內可試玩播放器ACTIVO P1 並展出了首次公開，與DITA Audio 首度合作調製的聯乘款圈鐵混合耳機Q1。（鍾世傑 攝）

場內可試玩播放器ACTIVO P1 並展出了首次公開，與DITA Audio 首度合作調製的聯乘款圈鐵混合耳機Q1。（鍾世傑 攝）

EMPIRE Ears 的四混合12單元 Raven Gold Limited Edition。$28,880（鍾世傑 攝）

EMPIRE Ears TRITON Launch Edition 全球限定55對。$14,380（鍾世傑 攝）

Noble Audio 這家美國品牌，其大腦Dr. John Moulton 有聲音魔術師Wizard，今次帶同了全球首款動圈平板混合真無線耳罩 – Noble Audio Apollo 到場。

全球首款動圈平板混合真無線耳罩 – Noble Audio Apollo（鍾世傑 攝）

Noble Audio還有一款我連名稱都未問到的新作展出。（鍾世傑 攝）

ECT 今年最好玩是Final Audio 的攤位有個叫DTAS supporters 的活動，首先當然有新機試，另外此開發了DTAS 3D掃描技術，除了耳型更會scan用家的頭型，計算最適合你的個人調音。這計劃需要大量客人的頭型數據，只要配合參與3D掃描，除可以收到自己data受念，還送你一個紀念章。 手

Final Audio 的攤位有個叫DTAS supporters 的活動（鍾世傑 攝）

必去攤位03｜B&W 及 DENON

今年 Bowers & Wilkins 有球星碧咸代言的 PX8 頭戴式耳機特價($4799)，DENON 則繼續宣傳它們可以隨時隨地做聽覺測試的真無線藍牙 Denon PerL Pro，場內有隔音室可以慢慢做test。

必去攤位03｜B&W 及 DENON（鍾世傑 攝）

必去攤位03｜B&W 及 DENON（鍾世傑 攝）

必去攤位03｜B&W 及 DENON（鍾世傑 攝）

必去攤位04｜Cambridge audio

由1964年已開始做音響的英國名廠Cambridge audio，在場內全球率先公開／發售一體式無線串流揚聲器「Cambridge Audio Evo One」（售價 $11,800），更請到Joey Tang、恭碩良、Kolor主音Sammy、香港音樂人及唱片監製 Day Tai做嘉賓。

Cambridge Audio Evo One 無線串流揚聲器發表，更請到Joey Tang、恭碩良、Kolor主音Sammy、香港音樂人及唱片監製 Day Tai做嘉賓。（鍾世傑 攝）

+ 4

必去攤位05｜F-Audio EVA耳機

本地耳機品牌F-Audio （攤位：A0608）推出了多款幾百數有得玩的《新世紀福音戰士》有線耳機，高級訂製版三單元版本，連線材都跟EVA配色（會場價＄680/原價 $899）另外又有一款更加平的初號機／2號機耳機，行雙磁動圈單元版（$480訂購）。

必去攤位05｜F-Audio EVA耳機（鍾世傑 攝）

更加平的初號機／2號機耳機，行雙磁動圈單元版（$480訂購）

更加平的初號機／2號機耳機，行雙磁動圈單元版（$480訂購）

會場限定的初號機3合1充電線，行到100W快充（＄100)

初號機風扇仔（＄250)

必去攤位06｜OTG

OTG OnTheGo Limited 有一段時間專注做out door gear／gadget，近排又有新動向，成為一線國產播放器品牌 Lotoo 代理，場內的試聽房就擺設了Lotoo Mjölnir (Mjolnir 雷神之鎚) 旗艦便攜解碼耳擴音樂播放系統，勁巨型但其實可以整部放入袋出街聽！

Lotoo Mjölnir (Mjolnir 雷神之鎚) 旗艦便攜解碼耳擴音樂播放系統（鍾世傑 攝）

OTG 另一個代理品牌MATRIX AUDIO

OTG 另一個代理的日系入門級耳機Sound Warriror

必去攤位07｜DMA

今次在DMA攤位除了有很多特價品，又請到瑞士品牌Gaudio 的 Managing Director Nicola 來港。這品牌的耳機，百分百位於瑞士完成，他帶了兩款未公開新作給fans試聽，有趣時一方面不能拍照，另一方面連規格都保持神秘，想收集多用家真聽感。

Gaudio Tödi 瑞士製混合式單元入耳式耳機（HK$12,580）（鍾世傑 攝）

德國ZEITGEIST於當地手作生產，以威士忌木桶物料再生為耳機機身的Whisky，每隻的木紋均有不同。（$6480）

德國ZEITGEIST於當地手作生產，以威士忌木桶物料再生為耳機機身的Whisky，每隻的木紋均有不同。（$6480）（鍾世傑 攝）

+ 2

必去攤位08｜Aroma Audio

手機聽歌用USB-C小尾巴，跟機已經有工具及2套替換的運放芯片，可自行更換、相當易玩。$2680

必去攤位08｜英京

香港知名影音專門店亦有擺攤，場內有大量特價貨品，比如耳機線、藍牙耳機等等。這款黑膠唱盤來自傳奇歌手Bob Marley 後人成立的音樂+生活品牌 House of Marley，場內有特價，$2,780買唱盤送藍牙喇叭，再送多1對KOSS KPH7有線耳機，抵玩。

House of Marley場內特價，$2,780買唱盤送藍牙喇叭，再送多1對KOSS KPH7有線耳機。（鍾世傑 攝）

House of Marley 迷你手提藍牙喇叭，特色是有防水及3.5mm line-in（鍾世傑 攝）

House of Marley 新款手提藍牙喇叭，有趣之處是機身內置「啤酒汽水開瓶器」。（鍾世傑 攝）

英京表示有大量款式的耳機線割價清貨，迎接新貨抵港。

英京老闆推薦，990玩KFE Mu3 真無線耳機。（鍾世傑 攝）

必去攤位09｜Fiio

香港有非常多支持者的中國個人影音品牌Fiio，除了性價比極高，都很趕得貼時尚，近排就有1部支援藍牙的卡式帶機，以及一部未發售、可直接駁藍牙耳機的CD 隨身聽。兩部都可以在Fiio的展區內試玩。

支援藍牙的卡式帶機 Fiio CP13 （鍾世傑 攝）

支援藍牙的CD隨身聽 Fiio DM13（鍾世傑 攝）