消委會平板電腦評測｜4千元小米效能滿分、Apple 3部iPad 整體5星｜不少人在閒時都會用平板電腦上網睇片煲劇。消委會今期刊載最新的平板電腦評測，大家在購買前可以參考一下。



小米Xiaomi Pad 6S Pro｜Android平板樣本唯一效能滿分

今次消委會一共測試了7部Android 作業系統的平板電腦，分別為SAMSUNG Galaxy Tab S9 FE+、SAMSUNG Galaxy Tab S9 FE、SAMSUNG Galaxy Tab Active5、SAMSUNG Galaxy Tab A9+、Xiaomi Pad 6S Pro、Lenovo Tab M11和Honor Pad 9。其中$4,399的小米Xiaomi Pad 6S Pro是7款樣本中，唯一一款在速度及效能中得到5分滿分的產品。

小米Xiaomi Pad 6S Pro (Xiaomi)

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點評Xiaomi Pad 6S Pro優劣處：閱讀電子書清晰、略重帶出街不便

消委會稱Xiaomi Pad 6S Pro在不同環境下閱讀電子書，文字顯示很清晰，對比度不錯。電池整體表現出色，在充滿電後可連續觀看影片17小時及連續上網13.7小時。使用隨機附送的120瓦特快速充電充電器，只需約48分鐘便可充滿電。快速充電30分鐘便可使用超過11小時。不過其屏幕尺寸為12.4吋，厚度為9.5毫米，重量更高達599克，攜帶出街及單手使用較為不便。另外使用後置鏡頭拍攝影片時，影片的亮度及細緻度不足，色彩過度飽和，背景雜音被放大。

三部iPad總評獲滿分

在iPadOS系統方面，今次一共測試了4部iPad平板，分別為Apple iPad Pro 11吋、Apple iPad Pro 13吋、Apple iPad Air 13吋和Apple iPad Air 11吋。其中Apple iPad Pro 11吋、Apple iPad Pro 13吋及Apple iPad Air 13吋總評都獲得5星滿分。三個機型的屏幕質素都非常出色，樣本被指「影像清晰鮮明，對比度高」，內置揚聲器聲音都非常響亮清晰。

Apple iPad Pro 11吋 (Apple)

而Apple iPad Air 11吋在速度效能，屏幕質素及機身設計與其他3個型號的評分都一樣，唯獨在電池表現方面得分只有4分，消委會指充滿電後只可連讀觀看影片12小時及連續上網6小時，電池整體表現略遜於其他樣本。

Apple iPad Air 11吋(Apple)

如果預算有限的話可以考慮一下Apple iPad Air 11吋，雖然它的電池續航力較差，但其他方面評分與其他三部iPad相若，$4,599 性價比高。