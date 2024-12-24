細平板推薦 Redmi Pad SE 8.7“ $799煲劇神器｜聯想迷你王Tab M8｜打工仔上下班、學生返放學，跟身有部細平板真是好正：尺寸適中可放入袋，也能輕鬆單手拿起。在車上、回家躺平hea時，既可抄file／開串流睇劇、當作電子書閱讀，有時又可以玩玩手遊game，冇使用細芒手機那麼易累，即睇市面將8.7吋左右的平板電腦選擇。



超平煲劇神器 Xiaomi 紅米 Redmi Pad SE 8.7吋 Wi-Fi (4+64GB)

其實其他廠一直有做8.7吋細屏平板電腦，但小米一出手，討論熱度始終是比較熱烈，連平時不追求硬件的女生，都忽然話想買。紅米 Redmi Pad SE 8.7吋使用金屬機背上面有一些「同心圓」紋理增加摩擦力，幾好握手；容量/屏幕大細/重量都適合放入手袋帶出街。行貨 $799（如果肯花多點點錢，選購8GB+128GB型號，各種操作會RUN得更流暢：$1299）

超平煲劇神器 Xiaomi 紅米 Redmi Pad SE 8.7吋 Wi-Fi (4+64GB) (鍾世傑 攝)

金屬機背上面有一些「同心圓」紋理增加摩擦力，幾好握手。(鍾世傑 攝)

其8.7"屏幕有90Hz 更新率、標準最大亮度高達500 nits。更有 TÜV Rheinland 低藍光和不閃頻認證，自動低藍光護眼和紙質模式顯示，睇片睇電子書都可令眼睛舒適、可安心長時間使用。另外，機身左右兩邊均有支援Dolby Atmos的立體聲揚聲器，睇電影時更有臨場感。

用來睇電子書，尺寸很OK。(鍾世傑 攝)

左右可視角還不錯。(鍾世傑 攝)

機身左右兩邊均有支援Dolby Atmos的立體聲揚聲器，睇電影時更有臨場感。(鍾世傑 攝)

內置有64GB容量，還有Micro SD卡位方便抄檔案睇劇、支援4G雙卡雙待，可以扮華為三摺機打電話（搞笑而且，當然可以駁藍牙、免提傾電話），又可以買數據年卡，方便在沒有WiFi連線時睇串流。

支援4G雙卡雙待，可以扮華為三摺機打電話 (鍾世傑 攝)

機身有Micro SD卡位方便抄檔案睇劇 (鍾世傑 攝)

後置鏡頭有800萬像素，自拍鏡頭則為500萬像素，不過不失。 (鍾世傑 攝)

Xiaomi 紅米 Redmi Pad SE 8.7吋 Wi-Fi (4+64GB) 不同顏色代表不同容量及系統記憶體選擇。

Redmi Pad SE 8.7吋 Wi-Fi spec：Android 14 + Xiaomi HyperOS｜MediaTek Helio G85 核心｜8.7吋 LCD 屏幕｜解像度 1340 x 800 dpi｜記憶體4GB+64GB｜藍牙 5.3｜體積 211.58 x 125.48 x 8.8mm／373g｜電量：6650 mAh



學童最合用Samsung Galaxy Tab A7 Lite 8.7吋 4G (4+64GB)

雖已是 2021 年型號，但是三星一直有為機體做更新，原生為Android 11 版本，現在已可更新至建構為Android 14 的三星自家OSbOne UI 6.1 。採用TFT 螢幕、AKG 專業雙喇叭，還有內建 Samsung Kids 兒童模式，適合兒童學習。（行貨 $998）

Samsung Galaxy Tab A7 Lite 8.7吋 4G (4+64GB)

圖為另購的兒童用防撞機套，不一定要購買也能使用內建 Samsung Kids 兒童模式。

Android介面｜MediaTek Helio P22T 核心｜8.7吋 TFT LCD 屏幕｜解像度 1340 x 800 dpi｜記憶體4GB+64GB｜藍牙 5.0｜體積 212.5 x 124.7 x 8mm／371g｜電量：5100mAh



極致小巧 Lenovo Tab M8 (第4代) 8吋 Wi-Fi (4+64GB)

如果你覺得8.7吋仍然太大，但大屏手機你又嫌細，可考慮聯想的Lenovo Tab M8 (第4代) 8吋 Wi-Fi，它屏幕只有8吋但是用了IPS靚芒，所以畫面比8.7吋機小巧。320g 也是四款推薦中最輕。（行貨 $898）

圖為加裝保護套支架後的厚度。

Android 12｜MediaTek Helio A22 (4C, 4x A53 @2.0GHz) 核心｜8吋 IPS LCD 屏幕｜解像度 1280 x 800 dpi｜記憶體4GB+64GB｜藍牙 5.0｜體積 197.97 x 119.82 x 8.95mm／320g｜電量：5100mAh



即睇消委會平板2024評分⬇

打機專用 Lenovo Legion Y700 (2024) 8.8吋 Wi-Fi (12+256GB)

第2部Lenovo細屏機 Lenovo LEGION Y700 (2024) 是專為打機而設，Snapdragon 8 Gen3 核心晶片、LPDDR5X RAM，跟 165Hz 電競屏、雙 USB-C 埠根本係冇keyboard的電競電腦。一分錢一分貨，打起機來會發現Y700真的好順。但如果你只想睇Netflix，那就不用買那麼高規格硬件。（12+256GB RAM Wi-Fi 版本 $3,299 ／16+512 GB RAM WiFi $3,660港幣）

Lenovo Legion Y700 (2024) 8.8吋 Wi-Fi (12+256GB)

Lenoo Legion Y700 (2024) 連充電口都設在橫度的下方，非常照顧打機／睇戲用家。

Android 14｜Snapdragon 8 Gen3 核心｜8.8吋 165Hz｜解像度:2560 x 1600 dpi ｜記憶體12GB+256GB｜207.1 x 128.1 x 7.9 mm／350g｜電量：6550mAh



最終結論：紅米Pad SE ＄799 冇得輸

雖說以上4個推薦都各有自己特色，但點計都是定價平最實際，紅米Pad SE機款推出不夠3個月，雖然spec只算剛剛夠用，但定價平就真的可以原諒及接受一切。而且此機在中國也賣得好勁，所以淘寶有很多保護套發售，配件選擇十足充裕。