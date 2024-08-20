任天堂博物館（Nintendo Museum）今日（20日）宣佈將於 10 月 2 日開幕，除了介紹而內部設施、有甚麼好玩之外，最重要是開放網上門票購買方法！原來想買飛就要參加「抽選」，而且必須擁有Nintendo Switch 帳號才可抽飛，馬上教你門票抽選方法，10月去朝聖！



任天堂博物館（Nintendo Museum）利用了同公司位於京都宇治市小倉町的舊工廠地址改建而成，在一百年前任天堂以生產花札牌、麻將牌等小玩意而成名，後來就在此工廠製造啤牌、維修各式遊戲機，一直至2016年才停用，經過多年再規劃，去年宣布改建成「任天堂博物館」，極具意義。

任天堂博物館（Nintendo Museum）利用了同公司位於京都宇治市小倉町的舊工廠地址改建而成。（Nintendo官方圖片）

博物館內除了按年份陳列出任天堂的產品、各代「遊戲機」、可以體感玩Game & Watch 迷你手提機、經典角色介紹及收藏品展覽，相信無論是那一代的任廚，都可以在場內回憶你的童年，展品除了打機，更會回帶至100年前任天堂仍在製作花札牌、啤牌的時期，更可以參與打機體驗、親手製作花牌等好玩體驗，讓大家了解這京都百年老店的歷史。

+ 2

Nintendo Museum任天堂博物館場內展示歷代主機（Nintendo官方圖片）

Nintendo Museum任天堂博物館場內展示歷代主機（Nintendo官方圖片）

還有其他任天堂小遊戲玩（Nintendo官方圖片）

任天堂也曾經生產各種board game，連Twister都出過。（Nintendo官方圖片）

還有其他任天堂小遊戲玩（Nintendo官方圖片）

還有其他任天堂小遊戲玩（Nintendo官方圖片）

可以體感玩Game & Watch 迷你手提機（Nintendo官方圖片）

紅白機比圖中的小朋友年紀更大。（Nintendo官方圖片）

紅白機巨型手掣考你合拍度，一個控制十字掣、一個按A/B。（Nintendo官方圖片）

場內也有主題餐廳，離場時亦有物販區，雖然未公布有甚麼賣，但相信不會比日本市面那些Nintendo Store弱，要預計荷包一定好傷。

場內也有主題餐廳，離場時亦有物販區（Nintendo官方圖片）

點樣買飛？

至於各位最關心的票價亦已公開，大人（18歲以上）3,300日圓／中學生2,200日圓／小學生1,100日圓。（網址：https://museum-tickets.nintendo.com/）

部門票採用抽選制，必須透過Nitendo Switch 帳號登入，才可以預先揀選未來3個月的門票。成功入紙申請後，就等待每月31號晚截止報名後進行抽獎，成功中籤的幸運兒會在每月1號收到通知，並會自動過數不設退飛。另外，任天堂亦有預留一批門票，供無法使用Nitendo帳號抽選的人士購買，這類人士可以在入館日一個半月前，直接上官方網站搶飛，也是先到先得。

Step 1｜揀入場日子

抽籤在每月1日開始、每月最後一日23:59（日本時間）完結，結果會在下個月1日公開。例如現時是8月20日，不過9月任天堂博物館未開幕，只能揀10月及11月的時段，開幕後可揀未來三個月日子。

Step 2｜揀入場時段

場館逢星期二休息，可從每日由10:00 至 16:30、每30分鐘為一個單位的時段中揀選入場希望時段。在時間表中，如果看到人仔的數量愈多，即代表已申請入場的人數愈多。

Step 2｜揀入場時段

Step 3｜最多抽3個時段

你可以按順序揀選希望日1／希望日2／希望日3，最多共3個心水入館時段，1次申請最多只會中1次（不保證一定會中），抽中希望日1就不會再抽希望日2了，所以一定要將最想去的時段盡量擺前面。

Step 3｜最多抽3個時段

Step 4｜一旦抽中即時過數

確定申請時，需要填好付款方法，成功抽中門票後即時自動過數、不設退款。

Step 4｜一旦抽中即時過數

Step 5｜體驗區名額入館後先到先得

如果想玩各種Craft & Play 體驗區（比如玩花牌、親手製作花牌），即需要在入場後，親身到場內櫃位報名，名額有限、先到先得。

Step 5｜體驗區名額入館後先到先得

Step 6｜關於入場限時

Nintendo Museum10時開門、18時閉門，最後入場時間是1630至1700。官網未有提及是否會限制入場者逗留時長，不過你只能預約入場3小時內的Craft & Play 體驗名額；不可以10時入場，拖到1700才去玩體驗區。