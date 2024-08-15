Switch 2外國最新爆料呢個時間前唔發售｜傳有更佳散熱及支援快充｜任天堂的主機 Nintendo Switch 上市已踏入第 8 年，本身已經不高的硬件性能再加上時代進步，Switch 的機能已越來越難以跟上現代遊戲，不少玩家都明確表示希望任天堂能盡快推出下一代主機以跟上時代及玩家的需求。惟最近外國有遊戲開發者爆料，指任天堂在短期內推出 Switch 後繼機（坊間一般稱為 Switch 2）的機會微乎其微。



外國遊戲開發者爆料 Switch 2仲要有排等

據外國資訊科技媒體「wccftech」報導，外國以經常報導遊戲業界相關資訊及內幕見稱的遊戲媒體「GamesIndustry」在其最新一集的 podcast 中，爆出任天堂並不計劃在今個財政年度 i.e. 2025 年 3 月之前發售任天堂 Switch 的後繼機 Switch 2。

https://wccftech.com/nintendo-switch-2-miss-early-2025-launch/

👉原神 x animate美術展現場直擊｜掃超美甘雨周邊 實物大武器展示

GamesIndustry 的 Chris Ding 在該 podcast 中分享了有關任天堂主機的爆料；他在 podcast 中提到他和多位遊戲開發者討論過，獲悉任天堂告訴這些遊戲開發者不要期望任天堂會在今個財政年度 i.e. 2025 年 3 月之前推出 Switch 2。有人期望 Switch 2 能夠在明天相對較早的時份如 4~5 月發售，但到目前為止尚未有任何官方公布。

Switch 2 的網路概念圖片

👉日本東京秋葉原攻略2024年最新版｜動漫遊戲玩具迷行街掃貨點推薦

延後推出 Switch 有利亦有弊

雖然推遲 Switch 2 的發售，的確可以在一定程度上最大利用（榨乾）Switch 的銷售潛力；但從另一個角度看，主機開發和生產並非一朝一夕可成，明天發售的 Switch 2 應該早已過了設計階段而已準備投入甚至正在生產之中，如是者其硬件配置應是已有定案無法更改。

換言之越推遲發售 Switch 2，只會令硬件規格更早過時、再次被時代拋下，如是者將來玩家對 Switch 3 的訴求，很可能會比現在對 Switch 2 的訴求更早來到，從而令 Switch 2 生命周期縮短。

👉數碼暴龍動畫25週年紀念展現場直擊｜童年回憶睇到眼濕濕內文多圖

傳 Switch 2有更佳散熱及可能支援快充

https://wccftech.com/nintendo-switch-2-might-have-a-second-cooler-and-60w-charger/

另外在早前 Switch 2 有另一單爆料，在外國論壇 Famiboards 上有用戶分享聲稱是洩漏自物流清單的細節；跟據這些信息，Switch 2 可能會比上代多機多出一個散熱器，可能會置置在底座。另外該用戶也稱發現了 60W 充電器的參考資料，可能表示任天堂 Switch 2 能夠對應快速充電。不過網路暱名爆料的可信性一般較低，對於 Switch 2 的散熱和快充功能暫時不要太期待會比較好。

👉日本SIM卡推薦2024最新版｜5款鴨寮街數據卡東京實測 有1張勁好用