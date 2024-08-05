或提早推出 Switch 2 救市？任天堂公布最新財務報表 營收急跌7成｜任天堂最近公布最近一期（2025 年 Q1）的財報報表，結果強差人意，營收更是急跌 7 成以上，令人猜測任天堂會否提早推出 Switch 2 救市。



堅持唔出新主機 任天堂今期營收急跌 7 成以上

任天堂最近公布最近一期（2025 年 Q1）的財報報表，結果強差人意：營業額為 2466 億 3800 萬日圓、比去年同期下跌 46.5%；營收為 545 億 1000 萬日圓，比去年同期下跌多達 70.6%；算上投資收益等後的純利則為 809 億 5400 萬日圓，比去年同期下跌 55.3%。

https://www.nintendo.co.jp/ir/pdf/2024/240802_2.pdf

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業績大幅下滑原因主要在於推出多年的 Nintendo Switch 的生命週期已接近盡頭，加上任天堂已公布將於今個財政年度結束前發表下一代遊戲主機，令部份玩家改採期待的態勢暫緩買機，令 Switch 主機在上一季僅售出 210 萬部，比去年同期的 391 萬部減少 46.3%。

上季售出的210萬部Switch中，有53萬部為標準款，124萬部為OLED版，33萬部為Switch Lite。https://www.nintendo.co.jp/ir/pdf/2024/240802_2.pdf

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遊戲軟件銷售方面有 3604 萬套，聽起來相當不錯，不過比去年同期也是減少了 41.3% 。其中銷售成績較好的《紙片瑪利歐》Paper Mario RPG 售出 176 萬套、《路易奇洋樓2 HD》售出 119 萬套，另外還有一款第三方遊戲同樣也累積銷售超過100萬套，但任天堂未有公開具體遊戲名稱。

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雖然今期財報的表現不堪，但現時點任天堂對整個財政年度的表現預測不算太悲觀；在財報中對整個 2025 財政年度的預測，預期全年營業額為 13,500 億日圓，比去年減少 19.3%；而 Switch 主機的銷售預期也繼續定在 1350 萬部。

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另外值得一提是 Nintendo Switch 從 2017 年 3 月起發售至今，累積銷量已突破 1 億 4 千萬部；若果真能達成今年的銷售目標 1350 萬部的話，有機會超過 PS2 的 1 億 5 千 7 百萬部總銷量，成為史上銷量最高的遊戲主機。

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任天堂股價急跌一成以上

營利收入下滑 7 成是一個相當嚇人的數字，亦因而令到任天堂的股價急挫一成以上，由數日前的 8000 日圓以上到今日撰文時跌穿 7000 日圓關口。

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會否提前推出 Switch 2 救市

雖然任天堂社長古川俊太郎早前已表示過希望盡量延長 Switch 的壽命及銷量i.e.榨乾其剩餘價值，但在財報表現欠佳加上股價急挫的當下，是否會有可能在股東等的壓力之下提前公布以至發售新主機；畢竟只要趕在明年 3 月前發售（例如在今年聖誕檔期推出），便可以寫進今個財年的成績內，不至於令業績太難看。

關於這一點，日本就有分析師指出雖然任天堂今期業績難看，但因為在 9~10 月開始就會有《薩爾達傳說 智慧的再現》、《Super Mario Party Jamboree》等多款任天堂自家大作推出，認為任天堂仍然可以維持 1350 萬部的 Switch 銷量目標。

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既然如此提早公布 Switch 2 的機會就不算太高了；可以理解為「最佳進步獎」戰術，今個財年表現不佳沒關係；反正今年的營利越差，到明年 Switch 2 發售後就能錄得更高以至破記錄的增長了。就像以前學生哥讀書時年頭唔溫書，年尾再用心考好個試，取得最佳進步獎的道理一樣。