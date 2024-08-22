毛公仔入洗衣機清潔出事｜洗衣專家教3招心得｜先不說從小陪你長大的毛公仔，近年也流行夾景品毛公仔，Pokemon、Chiikawa一屋都係。毛公仔的布面很易積聚塵埃，滋生細菌後就有機會令皮膚過敏，所以公仔亦需要定時清潔。不過最近fb紅人「魚漿夫婦」就分享了一張日本X相片，苦主將心愛的IKEA鯊鯊毛公仔放洗衣機清潔，填充物過度吸水變了「肥鯊」，網民笑言：是不是暑假回外婆家玩、被餵肥了？



Chiikawa洗公仔片洗版，但入機洗前要小心兩件事

最近亦有些日本洗衣公仔，食住Chiikawa熱潮，拍了很多洗小八、洗兔兔的影片，肥兔入洗衣機的確好可愛，但原來亂將毛公仔放進洗衣機清洗，高速翻騰下公仔有機會收縮變形，硬質眼珠被刮花，內面的填充物要不是移位就會起粒粒結成方塊，又或者像上圖鯊鯊一樣吸水過後增肥。

入機洗前要小心兩件事，1是睇標籤，看看你的毛公仔可不可以機洗，有一些毛公仔甚至完全不能沾水，無論機洗手洗都不可。也要留意如圖中40字樣，即只可以用40度左右的溫水洗，冷水洗有機會收縮。另外要睇天氣，公仔填充物如果等太耐也無法乾透，不單有味可能有細菌，所以要選天晴日子清潔，完成脫水後，盡快將公仔平放起來晾乾。

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有些公仔不能沾水｜可用梳打粉乾洗法

上面提過有部分公仔不適合水洗，可能會令布料收縮、影響質感，而且令填充物走位，公仔形狀變型後就無法復原。日本生活資訊平台「ユアマイスター」（YOURMYSTAR）也提供了一些小建議，以及一個梳打粉乾洗法：

1：手洗公仔後可以將之放入柔軟劑稀釋的溫水浸泡30分鐘左右，可以令纖維變軟，之後才開始脫水，會令公仔毛質恢復柔順。

2：完成脫水後，不要用洗衣夾夾起公仔晾乾，不單會留痕，也可能令公仔變型。應該放入洗衣網，平放晾乾。

3：有些細位需要用風筒吹乾，注意熱風溫度不要set太高。

4：有些不能入洗的公仔，可用以下梳打粉清潔法「乾洗」，可以去油去污、消除臭味。

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