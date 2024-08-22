HMD Skyline Nokia風格手機港版推出報價 歐洲Android機可訂零件自己維修｜HMD收購Nokia後推出第一部Nokia風的手機HMD Skyline，除了是歐洲出產的Android機之外，更可以自己訂零件自己維修，即睇價錢及詳情！



HMD Skyline可自行維修換Mon

HMD自收購Nokia後推出第一部以自家品牌的Nokia風格的手機「HMD Skyline」，除了是歐洲設計的Android機之外，更是首款具有Gen2可修復性的智能手機，可以自己上網訂零件自己在家更換手機屏幕零件。

HMD Skyline (林勇 攝)

4K格式自拍影片功能

Skyline的5,000萬像素前置鏡頭具有自動對焦及眼動追蹤功能，其內置的「自拍手勢」硬件亦讓用家只需看著手機，做出手勢即可控制相機拍照。用家亦可拍攝4K格式的自拍影片。另外有1億800萬像素混合OIS三鏡主鏡頭，支援4倍變焦人像模式，以50mm焦距的特寫鏡頭拍出自然散景效果，以及AI Capture Fusion捕捉細節。

HMD Skyline (林勇 攝)

傻瓜手機功能｜遠離社交重返現實

近年年輕人流行買傻瓜手機，以短暫遠離網路世界，專注現實生活。HMD Skyline配備Detox模式，包括自訂應用程式和聯絡人名單，讓用家能因應實際需求，在專注現實生活同時可以使用智能手機體驗。

即睇更多HMD Skyline實拍照片⬇

價錢&發售詳情

HMD Skyline (林勇 攝)

售價：$3,398

發售日期：2024年8月29日

顏色：霓虹粉色、炭黑色、粉藍色（隨後推出）

屏幕：6.55” FHD+ pOLED；144Hz屏幕刷新率；

電池：4600mAh、支援Qi2磁吸式充電功能

配置：12GB RAM + 256GB ROM

效能：Qualcomm SM7435 5G 八核心處理器

SIM插槽：雙Nano Sim