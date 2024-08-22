HMD Skyline Nokia風格手機報價 歐洲Android機可訂零件自己維修
撰文：陳安琪
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HMD Skyline Nokia風格手機港版推出報價 歐洲Android機可訂零件自己維修｜HMD收購Nokia後推出第一部Nokia風的手機HMD Skyline，除了是歐洲出產的Android機之外，更可以自己訂零件自己維修，即睇價錢及詳情！
HMD Skyline可自行維修換Mon
HMD自收購Nokia後推出第一部以自家品牌的Nokia風格的手機「HMD Skyline」，除了是歐洲設計的Android機之外，更是首款具有Gen2可修復性的智能手機，可以自己上網訂零件自己在家更換手機屏幕零件。
4K格式自拍影片功能
Skyline的5,000萬像素前置鏡頭具有自動對焦及眼動追蹤功能，其內置的「自拍手勢」硬件亦讓用家只需看著手機，做出手勢即可控制相機拍照。用家亦可拍攝4K格式的自拍影片。另外有1億800萬像素混合OIS三鏡主鏡頭，支援4倍變焦人像模式，以50mm焦距的特寫鏡頭拍出自然散景效果，以及AI Capture Fusion捕捉細節。
傻瓜手機功能｜遠離社交重返現實
近年年輕人流行買傻瓜手機，以短暫遠離網路世界，專注現實生活。HMD Skyline配備Detox模式，包括自訂應用程式和聯絡人名單，讓用家能因應實際需求，在專注現實生活同時可以使用智能手機體驗。
即睇更多HMD Skyline實拍照片⬇
價錢&發售詳情
售價：$3,398
發售日期：2024年8月29日
顏色：霓虹粉色、炭黑色、粉藍色（隨後推出）
屏幕：6.55” FHD+ pOLED；144Hz屏幕刷新率；
電池：4600mAh、支援Qi2磁吸式充電功能
配置：12GB RAM + 256GB ROM
效能：Qualcomm SM7435 5G 八核心處理器
SIM插槽：雙Nano Sim