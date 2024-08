電腦節2024展前優惠直擊|一年一度的香港電腦節將於8月23日起於會展舉行,現場仍有不少優惠等待各位搶購,要說最抵的當然是20蚊限定快閃搶,以及每日限定的特別優惠產品。當然,各參展商還有不少即場優惠,就在開展前記者搶先一日入場,為大家精選不同參展商值得大家留意的優惠。



今年電腦節有不少AI PC特價出售

電腦節2024|獨家門票$15

電腦節2024,《香港01》帶來門票獨家快閃買一送一優惠,8月20至22日內上【01空間】購票,就可以用人均票價$15入場,優惠數量有限售完即止!👉 購票連結

電腦節2024|門票價錢$35

原價:$35【01空間購票:$15】

日期:2024年8月23日(五)至26日(一)

時間: 10:00-21:30(8月26日僅開放至18:00)

電腦節2024|$20快閃搶

$20快閃搶產品|8月23日

【1】ACER 27吋 NITRO VG272U V3Bmiipx電競顯示器

【2】MSI Claw A1M(Core Ultra 7 155H)電競掌機

【3】JBL TUNE 520BT 無線頭戴式耳機

【4】Linksys Velop Pro 7 Tri-Band BE11000 Cognitive Mesh Router 2-Pack

【5】Acerpure Aque 冰溫瞬熱RO

$20快閃搶產品|8月24日

【1】ZOTAC GAMING GeForce RTX 4070 Ti SUPER顯示卡

【2】Momax Air Pure Duo loT 紫外線冷暖淨化風扇 AP16S

【3】Pulsar X 鬼滅之刃X2V2 Size 2 無線遊戲滑鼠(彌豆子)

【4】Deco BE65 -BE11000 三頻Mesh WiFi 7 Router

【5】Prestige 13 Al EVO A1MG ( Core Ultra 7 155H ) notebook

$20快閃搶產品|8月25日

【1】ACER Swift Go 14 (SFG 14-41-R3FP) notebook

【2】Deco X50-4G(1-pack) router

【3】Nighthawk RS300三頻 BE9300 WiFi7 智能路由器

【4】JBL Tour Pro2 真無線降噪耳機

【5】Corsair 3in1 game bundle

csl 電腦、PlayStation、Xbox現場優惠

csl在電腦節現場有不少優惠,包括Back to school電腦優惠,利用指定信用卡可有額外折扣,無論iPad、MacBook Pro或Apple Watch SE都有優惠,十分抵玩。

另外,在現場可限量訂購PlayStation Portal外($1490),而且更可以現場以優惠價購買PS5主機(最平87折)。而且現場更提供PS4升級PS5優惠,利用PS4可以只需最平$2180便可以trade in換購PS5主機(數碼版),機迷們不要錯過。

現場csl還有不少電腦、電視等其他優惠,必要過來看看!

Corsair電競配件大優惠

以推出不少電競裝備的Corsair,在會場中一大的攤位中,大量電競鍵盤、滑鼠提供優惠,不少款式低至4-5折出售,非常抵玩。

另外,同場中還有Elgato直播用裝備,亦都在會場中大折扣優惠,平時直播用的4K capture card,差不多5折就可以入手,對於平時打機或直播的用家,非常值得現場入手。

HP Printer幾乎0機價

今年HP除了有不少AI PC的優惠外(day 1再現場直擊售價),在會場中有不少All in one的printer優惠。當中最抵玩的的當然要數HP ENVY 6020e三合一printer,售價為$720外,另送$300的超市現金券,而且更額外送5個月彩色列印墨水(7500頁任印),絕乎等於0機價。另外,還有入墨式及LaserJet都有不少優惠,打算買printer的用家,可以入場選購。

720蚊回贈300元超市現金券外,更送5個月彩色噴墨列印,非常抵玩。

Lenovo AI PC減價

Lenovo今年在展場中有不少電腦減價出售,除了一般文書機外,還有不少新款電腦以優惠價出售,有興趣出機的朋友值得過來一看。

TP-Link Wi-Fi 7 router晒冷!

會場優惠贈品:

-購買指定Wi-Fi 7路由器,可獲高達$700超市現金券回贈

-預購旗艦級Wi-Fi 7 Router Archer BE900,即送Wi-Fi 7 PCIe Card Archer TBE550E

-購買Archer BE550三頻Wi-Fi 7路由器,即送$100超市現金券+三大Tapo IoT智能家居產品(Tapo H200, T315, P110M)

-單一消費滿$1000,送夏日消暑冷凍頸圈一個

限量「激安大購賞」優惠:

-Deco XE200(2件裝)Wi-Fi 6E Mesh路由器: 會場震撼價$1,999,低過3折,限量2部

「至抵消費攻略」精選會場優惠:

Wi-Fi 7 產品:

Deco BE85(2件裝)Wi-Fi 7 Mesh路由器: $8,999,送$500現金券

Archer BE800 Wi-Fi 7 路由器: $3,699,送$200現金券

Deco BE65(2件裝)Wi-Fi 7 Mesh路由器: $4,299,送$300現金券

Archer BE550 Wi-Fi 7路由器: $2,399,送$100現金券+智能家居套裝

Deco BE25(2件裝)Wi-Fi 7 Mesh路由器: $1,499

Archer BE230 Wi-Fi 7路由器: $869

Wi-Fi 6E 產品:

Deco XE75 Pro(2件裝)三頻Wi-Fi 6E Mesh路由器: $2,299,送$150現金券

Deco XE75(2件裝)三頻Wi-Fi 6E Mesh路由器: $1,999,送$50現金券

Archer AXE75 Wi-Fi 6E路由器:$999

Wi-Fi 6 產品:

Archer AX72 Pro Wi-Fi 6 路由器: $899

Archer AX55 Pro Wi-Fi 6路由器: $569

Deco X50 Pro(2件裝)Wi-Fi 6 Mesh路由器: $1,399

Deco X50-5G 5G Wi-Fi 6 Mesh路由器: $1,799

Deco PX50(2件裝)Wi-Fi 6+電力線Mesh路由器: $1,499

Archer Air R5超薄型Wi-Fi 6路由器:$629

IP Camera/智能家居產品:

Tapo C425 1440P 2K QHD IP Camera: $519

Tapo C425KIT 1440P 2K QHD IP Camera連太陽能板: $699

Tapo C225 1520P 2K QHD IP Camera: $339

Tapo C212 1296P 2K QHD IP Camera: $249

Tapo C125 1440P 2K QHD IP Camera: $299

KP303智慧型Wi-Fi 拖板: $269

Tapo P110M智慧Wi-Fi插頭:$199

SanDisk/WD新品特價

大量儲存裝置選擇的SanDisk及WD,當然各款儲存裝置都有優惠,而且更有不同的禮物附送,如保護袋、禮物卡及水樽等。而且更首次展出全新SSD Desk Drive出售,方便工作用家長期接駁SSD工作使用。

KIOXIA 優惠總覽

展位遊戲活動及獎品:

-參與主舞台遊戲,有機會贏取KIOXIA EXCERIA PLUS 1TB microSD card (價值$1,980),共送出2張

-投籃王挑戰賽盟主可獲得記憶體產品大獎,包括車CAM記憶卡、Action CAM 記憶卡等,每天獎品不同

-每天不同產品以一元起拍賣,請留意主舞台「一蚊起拍賣」環節

會場限定優惠:

-全港首張2TB記憶卡 - KIOXIA EXCERIA PLUS G2 2TB microSD,原價:$2,888,優惠價:$1,980 (每日限售5張)

-高耐久力車CAM/監控鏡頭專用記憶卡 - KIOXIA EXCERIA HIGH ENDURANCE 512GB microSD,原價:$860,優惠價:$498 (每日限售5張)

-金屬外殼高速隨身碟 - KIOXIA TransMemory U366 32GB USB3.2 Gen1,原價:$48,優惠價:$25 (每日限售20個)

-第二代4K拍攝U3記憶卡 - KIOXIA EXCERIA G2 256GB microSD,原價:$138,優惠價:$108 (每日限售10張)

即時用現金券優惠:

買滿$550即減$50

買滿$1,100即減$150

買滿$2,200即減$350

濾淨飲水機

NETGEAR 及 Arlo 優惠總覽

「激安大購賞」產品認購計劃 :

NETGEAR Nighthawk 三頻 BE19000 WiFi 7 智能路由器 RS700S - 原價$6,180,「激安優惠」價$3,999 (限量3件)

ARLO Essential 智能視訊門鈴 AVD2001B - 原價$1,588,「激安優惠」價$299 (限量3件)

會場限定優惠「至抵消費攻略」:

NETGEAR Orbi 四頻 BE27000 Mesh WiFi 7系統 (2件裝) RBE972S - 原價$13,900,會場價$12,510 (每日限量2件)

NETGEAR Orbi 三頻 AX6000 Mesh WiFi 6 系統 (2件裝) RBK852 - 原價$5,980,會場價$3,380 (每日限量10件)

NETGEAR Orbi 三頻 AX5400 Mesh WiFi 6 系統 (3件裝) RBK763S - 原價$5,100,會場價$2,990 (每日限量10件)

ARLO Pro 5 2K HDR無線網絡保安鏡頭 (雙鏡頭) VMC4060P - 原價$1,880,會場價$1,310 (每日限量5件)

ARLO Essential (第二代) 2K HDR 室內網絡保安鏡頭 VMC3060 - 原價$888,會場價$499 (每日限量10件)

精選產品推介:

Orbi RBE972S 四頻 BE27000 Mesh WiFi 7系統(2件裝) - 全球首款四頻 WiFi 7 Mesh系統

Nighthawk RS700S 三頻 BE19000 WiFi 7 智能路由器 - NETGEAR首款 WiFi 7 路由器

RS300 三頻 BE9300 WiFi 7 智能路由器 - NETGEAR 入門級WiFi 7路由器

Orbi RBK852 三頻 AX6000 Mesh WiFi 6 系統 (2件裝) - NETGEAR最平價2.5G Mesh系統

Arlo Pro 5 2K HDR 無線網絡保安鏡頭 (雙鏡頭) - 唯一符合歐洲網絡安全標準的認證品牌升級之作

Arlo Essential Doorbell智能視訊門鈴 - 時刻掌握門前一切動態,保障家門安全

Verbatim 優惠總覽

-購買 Verbatim 產品均可加 $3 換購精美購物袋一個

-購買 Verbatim 產品達 HK$599 以上,均可免費獲贈不銹鋼環保餐具一套(包括:不銹鋼餐具收納盒 / 叉 / 匙 / 筷子 / 防刮保護套)

皇牌旅行系列優惠:

GaN III 70W 通用旅行轉插 (UTA-09) - 原價 $368,會場優惠價 $318

GaN III 140W 通用旅行轉插 (UTA-10) - 原價 $688,會場優惠價 $518

5000mAh 磁吸無線流動充 (MCP-05) - 原價 $278,會場優惠價 $208

10000mAh 磁吸無線流動充 (MCP-10) - 原價 $368,會場優惠價 $258

My Finder Card 物件追蹤器 - 原價 $218,會場優惠價 $118

儲存設備及充電傳輸線優惠:

便攜式觸控螢幕顯示器 1080p 金屬外殼 - 14吋 $988 / 15.6吋 $1,188 / 17.3吋 $2,288 (原價分別為 $1,318 / $1,599 / $3,088)

V3 USB 3.2 Gen 1 Drive (128GB) - 原價 $98,會場優惠價 $48

V3 USB 3.2 Gen 1 Drive (256GB) - 原價 $188,會場優惠價 $98

PD 100W Type C to Type C 充電傳輸線 (120cm) - 原價 $98,會場優惠價 $85

Tough Max 240W USB4 Type C 至 Type C 充電傳輸線(120cm) - 原價 $208,會場優惠價 $168

Tough Max 240W USB4 Type C 至 Type C 充電傳輸線(200cm) - 原價 $228,會場優惠價 $188

USB-C & Lightning 2合1充電傳輸線 (120cm) - 原價 $188,會場優惠價 $158

UNITEK 優惠總覽

UNITEK 香港電腦週邊配件品牌專家。過去一年,不停著眼於電競周邊產品研發及推出。包括 Sony PS5 外置 SSD 拓展盒, Stem Deck&ROG Ally 遊戲底座。以及在2024年初,在日本眾籌平台 Makuake 以1300 萬日元超額完全眾籌預購的任天堂 Switch 遊戲讀卡切換器。今年電腦展 2024, UNITEK 亦在極受歡迎的 Switch 遊戲底座設計上,再去延伸加強功能。

10合1遊戲底座連任天堂手制座。在原有遊戲底座功能,除4合1遊戲讀卡切換器,再加上任天堂 Switch Joy-Cons & Pro 手制底座。加上LED 顯示屏,可作切換遊戲及 HDMI顯示開關之用。

詳細功能:

HDMI 4K UHD @30Hz 影像輸出

4合1遊戲讀卡切換器連遙控

6個遊戲卡卡槽

USB-A 端口 x3

RJ45 1000Mbps 網口

USB-C PowerDelivery 100W

LED 顯示屏

-會場內會進行預售,優惠價 $899。在9月尾發貨

今年場內有和 Kingston 做SSD 套裝。40Gbps M.2 SSD 外置盒連 Kingston NV2PCle 4.0 1TB/2TB 套裝。再會加送 Kingston 運動毛巾。

(1TB R/W 3500/2100MB/s)套装價$1180

(2TB R/W 3500/2800MB/s)套裝價$ 1580

憑2024香港電腦通訊節於ViewkingBooth C22,24 購買 Kingston SSD 的發票及優惠劵到APowerBooth J35-36購買UNITEK SSD外置盒:

$150以上可享扣減$50

$300以上可享扣減$100

其他值得留意展區

OTG展區有兩款電子狗展出

大量特價平板優惠

運動防水耳機只需百多元