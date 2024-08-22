西瓜卡Suica 9.1再開售！13個地點買旅客專用卡　iPhone加卡教學

撰文：陳錦洪
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西瓜卡Suica 9.1再開售｜早前因晶片不足，暫停發行的西瓜卡（Suica）和 PASMO 卡，近日 JR 東日本公司公布，將在 9 月 1 日起重新販售，可以無記名式西瓜卡仍繼續停售。旅客去日本想入手西瓜卡的話，可以在以下 13 個地方買「Welcome Suica」。

記名式西瓜卡重售

JR東日本發出公告指，由於全球半導體晶片供應增加，由 9 月 1 日起將恢復販售記名式西瓜卡和 PASMO。而可供應的卡片數量有機會不捉，所以無記名的西瓜卡和 PASMO 會繼續停售，不過有機會在存庫穩定的情況後，再重新推出無記名的西瓜卡和 PASMO。

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而旅客到日本玩，可以入手旅客專用的 Welcome Suica 實體卡。賣點是無需付押金，不過充值後餘額就不能退還，而且有效期只有 28 日。功能上和一般的 Suica 卡基本相同，不只可以用來搭車，還可以在支援 Suica 支付的商店用來付錢。

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Welcome Suica 售賣點：

東京車站、品川車站、澀谷車站、新宿車站、池袋車站、上野車站、 成田機場站、成田機場第二航廈站、羽田機場第三航廈站、JAPAN RAIL CAFE TOKYO 成田機場站、成田機場第二航廈站、羽田機場第3航廈站的専用販賣機

iPhone加西瓜卡、增值教學

另外，也可以選擇在 iPhone Apple Wallet中新增西瓜卡。加入手機後可直接用 Apple Pay 增值，無需到 JR 站的增值機或 Seven Bank 櫃員機增值，想在 iPhone 加入 Suica 卡，可參加以下方法：

+7

資料來源：JR東日本

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