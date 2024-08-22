西瓜卡Suica 9.1再開售｜早前因晶片不足，暫停發行的西瓜卡（Suica）和 PASMO 卡，近日 JR 東日本公司公布，將在 9 月 1 日起重新販售，可以無記名式西瓜卡仍繼續停售。旅客去日本想入手西瓜卡的話，可以在以下 13 個地方買「Welcome Suica」。



記名式西瓜卡重售

JR東日本發出公告指，由於全球半導體晶片供應增加，由 9 月 1 日起將恢復販售記名式西瓜卡和 PASMO。而可供應的卡片數量有機會不捉，所以無記名的西瓜卡和 PASMO 會繼續停售，不過有機會在存庫穩定的情況後，再重新推出無記名的西瓜卡和 PASMO。

而旅客到日本玩，可以入手旅客專用的 Welcome Suica 實體卡。賣點是無需付押金，不過充值後餘額就不能退還，而且有效期只有 28 日。功能上和一般的 Suica 卡基本相同，不只可以用來搭車，還可以在支援 Suica 支付的商店用來付錢。

Welcome Suica 售賣點：



東京車站、品川車站、澀谷車站、新宿車站、池袋車站、上野車站、 成田機場站、成田機場第二航廈站、羽田機場第三航廈站、JAPAN RAIL CAFE TOKYO 成田機場站、成田機場第二航廈站、羽田機場第3航廈站的専用販賣機



iPhone加西瓜卡、增值教學

另外，也可以選擇在 iPhone Apple Wallet中新增西瓜卡。加入手機後可直接用 Apple Pay 增值，無需到 JR 站的增值機或 Seven Bank 櫃員機增值，想在 iPhone 加入 Suica 卡，可參加以下方法：

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資料來源：JR東日本