黑神話: 悟空攻略｜煉丹解鎖方法 永久提升數值Black Myth Wukong｜自從數年前首次公開之後就因超高質素質的美術一鳴驚人的中國遊戲《黑神話: 悟空》Black Myth: Wukong 終於在 8 月 20 日正式推出，《香港01》科技玩物頻道將為大家製作遊戲攻略，以下為遊戲煉丹術解鎖方法，可以無限煉製丹藥以及能永久提升數值的仙丹。



黑神話: 悟空 煉丹術解鎖方法 無限煉藥、永久提升數值

煉丹可以讓玩家無限量地煉製一般的丹藥，如加防的避凶藥、加攻的伏虎丸等；而解鎖仙丹煉製之後更可以花費特別素材來永久提升各種數值。

要解鎖煉丹術，在主線到達第二章之後，來到沙門村「村口」土地廟（傳點），先不要急著入村，而是在旁邊小路一直落樓梯，最後可以找到 NPC「戌狗」，他說他的丹方被旁邊的青蛙吃了，希望玩家可以幫忙取回。

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由村口出發的路線如下：



然後擊倒旁邊的 Boss「浪裡個波」。並不太難打，只是常常會使用後踢有些煩人。

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打完 Boss 之後回去找 對話，他會送你「避凶藥」然後離開，同時會解鎖煉丹功能，以後便可以在土地廟消耗素材煉製一般丹藥。

接下來繼續推進度，擊倒 Boss 虎先鋒再繼續前進，直到到達「臥虎寺 地窖」傳點，在傳點旁邊可發現一個煉丹爐，在煉丹爐前和戌狗對話後便可以煉製仙丹。

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+ 3

仙丹可以永久提升角色的一項數值，包括生命值、法力值、氣力上限、氣力回復速度、防禦力以及各種抗性。煉製仙丹需要花費「玲瓏內丹」，在遊戲中擊倒各個 Boss / 強敵掉落或在商人、土地廟處購入。

黑神話: 悟空攻略

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煉製仙丹之後亦可隨時在煉丹爐處還原為玲瓏內丹，然後再煉製為提升其他數值的仙丹。簡言之你可以將玲瓏內丹視為能夠自由分配的屬性點數，可隨時按需要在煉丹爐處自由分配。記者個人推薦優先提升法力上限，畢竟能多出一次定身術就已經幫助很大。