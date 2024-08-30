蘋果 iPhone 16系列將於9月10日發表，各大電訊商都已經開始安排通人證、供VIP用戶首先訂機。然而新型號iPhone將預裝最新iOS 18系統，首次使用與OpenAI合製的「apple intelligence」人工智能，相信新系統勢必多甩漏，再加上機身設計亦無甚變化，都是令人卻步不換機的原因。有網民在Threads發文，重提「iPhone買單不買雙」這都市傳說，意思是iPhone單數型號（比如iPhone 13、15）多數出色，雙數型號（如iPhone 14）多數有鑊氣，不知iPhone 16 會否打破這個「命運」？



網民：買唔買iPhone 16 自己判斷別迷信

Threads 網民說起：「朋友說蘋果手機要買基數（奇數），不買偶數，是真的嗎？」表示iPhone 都是2代更新一次設計，奇數iPhone會大改設計，偶數則小改，iPhone 16屬偶數，問網友會不會買。

Threads 截圖

發文吸引了1萬個like，多達800個回應，不少網民都立即反駁「12代快用了4年還好好的，怎麼一堆人說很爛？」、「iPhone 8 Plus我用到而家都仲用來搶飛、好暢順」、「6s好用到爆」、「雖然有人話動態島有問題，但我換咗14代就冇打算再換機。」、「iPhone 6明明是神機」。另一網民一矢中的，表示「iPhone 15 Pro 唔係金屬機邊甩色咩？」

iPhone 16 打破「買單不買雙」都市傳說嗎？

iPhone用家確有隔代換機習慣

有網民提到，其實iPhone用家的確有隔代換機習慣，Apple的確是每兩年大幅更新一次機型，每年年換機，機主的升級感覺沒那麼明顯，所以多數每2代換1次。最早期是先出iPhone 4，一年後出改良版iPhone 4s (以及之後的 5/5s／6/6s），直至7代開始才不再玩「s」小改款，漸漸就變成用11的人等13才換、12的人等14才會，變了「買單不買雙」的說法。

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iPhone 16 究竟更新了甚麼？

回正題講講 iPhone 16，根據目前的消息，Apple 計劃發布四款新 iPhone，包括 iPhone 16 和 iPhone 16 Plus，以及高階的 iPhone 16 Pro 和 iPhone 16 Pro Max。這些新機型都將搭載最新的 A18 處理器，使其能夠完全支援 iOS 18 所帶來的 AI 功能。另外還有專為攝影用家追加的「Capture Button（拍照按鍵）」，而且鏡頭排列亦有改變，路人看到機身都會意識到你換了新機呢！（笑）

早前的疑似官網流出圖中，有4款三個鏡頭的iPhone，相信是iPhone 16 Pro的圖片，即有4款金屬顏色，分別為黑、白、金及藍等，格調比較成熟。(Lakhwinder Singh)

拍攝按鈕（Capture Button）設於右側電源鍵下方，不僅可以通過輕按來實現自動對焦，還能通過滑動來縮放畫面，提升 iPhone 拍攝操作便利性和靈活性。

拍攝按鈕（Capture Button）設於右側電源鍵下方

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