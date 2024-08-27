iPad mini 7 蘋果發布會現身｜彭博2理由預言等足3年細芒平板復活｜自2021年9月開售iPad mini 6之後，已經3年沒有更新iPad mini 產品線。近日《彭博》專家爆料，iPad Mini 7，極大機會在9月的蘋果發布會中現身！



理由1：iPad mini 6 就快賣晒唔會補貨

《彭博》記者Mark Gurman 在社交平台 X 上發帖，指出iPad mini 6 的 Apple Store 存庫已買少見少， Apple 內部已經意識到 iPad mini 6 供應緊張。換言之Tim Cook 並不打算生產舊款機補貨，大家最期待的細屏平板後繼機，好大機會快將現身。

iPad mini 7九月蘋果發布會登場｜彭博爆iPad mini 6已無多少存貨

即睇消委會平板2024評分⬇

消委會平板2024評測｜3部iPad 整體表現達5星、4千元小米效能滿分

理由2：iPad mini 7 將支援AI功能

Apple 將會在未來一年開始力谷AI ：Apple Intelligence，舊型機種因CPU內置不足，無法支持AI運算，亦是另一大理由更新iPad Mini 系列機種。傳聞中， iPad mini 7 將使用A17 Pro甚至更高階的處理器，升級Liquid Retina LCD 螢幕，並會更新機身鏡頭解像度，前置鏡頭將改為橫向設計方便facetime。支援 Wi-Fi 6E 及 藍牙 5.3。不少外媒早就預言今次蘋果秋季發佈會，將是這部注目新作的發表之日，一切很快就會在約2星期後一清二楚：

iPad mini 7 傳聞中的新規格

．使用A17 Pro處理器

．支援Apple Intelligence

．升級Liquid Retina LCD 螢幕

．相機鏡頭解像度提升

．前置鏡頭將改為橫向設計方便facetime

．支援 Wi-Fi 6E 及 藍牙 5.3

iPad mini 7 升級A17仿生晶片 支援AI功能

iPad mini 7今年底終於出？焦點規格曝光 兼容Apple Pencil Pro

iPad Pro 愈來愈貴｜入門價細芒iPad mini 大有可為

儘管蘋果公司極力推銷 iPad Pro 系列可以成為專業用家工作上的新方案、做出生產力，但不少行家用過都覺得，iPadOS仍然只是一個放大版的手機介面，操作的實用度跟可靠性，仍未能取代macbook，以過萬元投資一部iPad，最終又是用來睇Netflix、打手遊，未必是大眾會作出的消費選擇。而相反，極多人期待Apple再次推出細屏iPad，出街打機睇戲，支援apple pencil做為輕便隨身的素描畫簿，幾千蚊有交易、大把人等買。