iPhone SE 4價錢、性能、推出日一文睇清｜SE 4 相關情報懶人包｜蘋果的 iPhone SE 系列一直以來都是其入門級智慧型手機產品線的代表。儘管與標準 iPhone 系列相比，iPhone SE 系列的更新節奏顯得不太規律，但其每次推出都能吸引大批預算有限但依然渴望擁有蘋果設備的消費者。隨著 iPhone SE 3 已經問世兩年，關於其繼任者——iPhone SE 4 的傳聞不斷湧現。



升級 OLED 螢幕

在設計方面，iPhone SE 4 可能會借鑒 iPhone 13 的設計，這意味著將會在系列中首次配備「M字額」設計。此外，根據流出的 CAD 設計圖，iPhone SE 4 將會升級使用 6.1" OLED 螢幕。機身尺寸為 147.7 x 71.5 x 7.7mm，使用 iPhone 13 類似的扁平邊框。

首部使用 Face ID 的 iPhone SE

屏幕改用「M字額」設計，代表 iPhone SE 4 將會支援 Face ID 臉部辨識，以及完全放棄舊有的 Touch ID 指紋辨識。隨 iPhone SE 4 都不再使用 Face ID，Apple 正式把 Home 掣在 iPhone 中剔除。

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4800 萬像素相機

iPhone SE 系列一直以來都以價格親民為賣點，因此在相機方面相對較弱。然而，根據目前的傳言，iPhone SE 4 可能會配備 48MP 的後置單鏡頭，這將大大超越前代產品的 12MP 相機。如果這一消息屬實，那麼 iPhone SE 4 的相機性能將接近 iPhone 15。

A16 仿生晶片

預計 iPhone SE 4 會升級 A16 仿生晶片，不過目前的傳聞都預計 iPhone SE 4 不會支援 Apple Interlligence。至於儲存空間，普遍預測將提供 64GB、128GB 和 512GB 三種儲存空間。

iPhone SE 4令人很是期待（X）

電池大幅提升

電池容量方面，iPhone SE 4 的電池容量預計將比前代大幅增加。根據目前的資訊，iPhone SE 4 可能會配備與 iPhone 14 相同的電池，容量將從 2018mAh 增加到 3279mAh。

價格預測

儘管 Apple 努力保持 iPhone SE 4在中端市場的競爭力，但價格預計也將有所提升。因此，預計 iPhone SE 4 的起步價格可能在 450～500 美元之間。

預計發佈時間

與標準 iPhone 每年固定在九月推出不同，iPhone SE 系列的更新間隔從兩年到四年不等。根據多方報導，目前的跡象顯示 iPhone SE 4 最早可能要到 2025 年才會面世。