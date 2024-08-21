Apple Umac Program 2024大專生買機優惠 ！某信用卡簽帳減$4400｜臨近開學日，不少人都會購買新電腦或平板電腦準備上學。而今日起各位指定學校的大專生及教職員都可以透過Umac Program以優惠價錢購買新電腦，即睇詳情啦！



又快到9月開學的大日子，合資格的大專院校學生和教職員都可以透過Umac Program 的優惠價買電腦，另外用指定信用卡簽帳更可以有額外優惠，最高可以減$4,400！即睇優惠價錢及精選產品啦！

Apple Umac Program 2024

即睇Apple Umac Program 2024精選優惠產品及價錢🔽

+ 7

信用卡及其他優惠

除了Apple電子產品外，另外可享AppleCare+ 優惠高達75 折 （Apple）

以上信用卡優惠適用於恒生信用卡。另外簽賬購買單件產品滿HK$6,000，可額外獲贈 5% +FUN Dollars回贈，最多可獲額外+FUN Dollars $300回贈。除了Apple電子產品外。另外可享AppleCare+ 優惠高達75 折 ，可延長產品保養期到2 – 3 年，並提供不限次數的意外損壞保障服務。除此之外，購買 Apple 產品，即可參加 FWD MAX 抽獎遊戲，有機會贏取iPhone 15 Pro Max 及其他Apple產品。

優惠日期及適用院校

以下院校優惠日期為即日開始至 11 月 30 日：

-香港城市大學

-香港浸會大學

-香港都會大學

-香港教育大學

-香港理工大學

-香港理工大學專業及持續教育學院

-香港科技大學

-香港大學

-嶺南大學

-職業訓練局

以下院校優惠日期為即日開始至 10 月 31 日

香港中文大學 / 香港中文大學專業進修學院

計劃尚未開始之院校：

-香港恒生大學

-香港大學專業進修學院

Trade In優惠

Trade In優惠（Mac Program)

於優惠期內可以舊電腦Trade In以享有「以舊換新Trade In優惠」，最高可獲$7,800 以舊換新優惠：

MacBook Pro 16” (2022)預計Trade In價：高達 HK$7,800

MacBook Pro 16” (2021)預計Trade In價：高達 HK$5,600

MacBook Pro 13” (2022)預計Trade In價：高達 HK$3,400

MacBook Pro 15” (2018)預計Trade In價：高達 HK$2,600

Apple Back To School優惠

如果所屬的學校不屬於以上院校，亦可使用Apple的Back To School優惠購買產品。

Apple Back To School 2024 六大產品優惠👇👇