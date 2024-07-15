Concord星鳴特攻PS5新作搶先試玩報告：製作有水準但面臨一大挑戰｜在最近的 PlayStation 官方發布會 State of Play 中打頭陣公開的 PlayStation 第一方新作《Concord》星鳴特攻將在 8 月推出，官方早前舉行遊戲封測，《香港01》科技玩物頻道獲邀參加，以下為感想心得。



Concord 製作水準、完成度均高

記者對於《Concord》的第一印象是遊戲完成度相當高：介面設計、地圖設計、角色槍械及技能、畫面精緻度等等，遊戲的每個方面都已十分成熟，已經是能夠直接上市開玩的程度了。

《Concord》

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《Concord》可以簡單理解為「Sony 版特戰英豪 Valorant」：它是一款 5v5 第一身射擊對戰遊戲，設有多個遊玩模式及地圖，在試玩期間開放的有亂鬥及對抗。玩家可以在十多位獨特的角色中選擇一位出戰，每位角色都有獨自的武器及技能。而當玩家陣亡時可以選擇另一位角色再參戰。

《Concord》

除了武器和技能之外，每個角色的數值及移動速度、方式都不一樣，一些較靈活的角色雖然 HP 較少，但可能跑速較快，或是有 2 連跳或能在空中懸浮等；而一些坦克型的角色雖然移動較慢和沒有 2 連跳，但就有更多的 HP 又或有護盾、屏障類的招式。

《Concord》

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玩起來的手感有少許似《Apex Legends》，TTK（Time to Kill）並不會太快，甚至是狙擊槍爆頭也往往不能一發擊殺，令遊戲不像《Counter Strike》、《Call of Duty》般那麼強調反應及射術，而是更為講求走位、地型利用及團隊配合。射擊的特效和返饌都做得相當出色，每把武器的手感都很好，像是雷諾斯的大口徑手槍、提奧的自動步槍、黑瑪爾的十字弓用起來十分舒爽。

《Concord》

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另外《Concord》雖然是 5v5 對戰遊戲，但並不是全無劇情；在測試（第一季）中就有劇情 CG，簡單介紹了自由兵的由來，以及（至少目前是）主角的雷諾斯一行人成為自由兵的場面。可能《Concord》會走類似《Helldivers 2》絕地戰兵2 的路線，隨著賽季替迭逐步更新故事。

《Concord》

FPS 類遊戲競爭激烈恐難突圍

雖然《Concord》玩起來的確不錯，但換個角度看也就是「不錯」的程度；要在競爭激烈的 FPS 對戰遊戲中殺出重圍、搶到足夠的玩家數量來加入並不容易。至少對於 Valorant 或是 Apex Legends 的長期玩家而言，感覺沒有太大誘因特意轉去《Concord》重新開始。

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《Concord》

但另一方面，如果你本身並不熱衷玩這些「Hero Shooter」，想要體驗一下這個遊戲類型的話，《Concord》應該會是一個不錯的選擇。官方已經表示將會在接下來的周末舉行公開測試，所有擁有 PS Plus 會員資格的玩家都可以參加，感興趣的玩家儘管可以參加看看。